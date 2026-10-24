Lista | Estos son los candidatos al Congreso del PP por Ourense

El PP da un golpe de efecto en su candidatura por Ourense para las elecciones generales del 29 de noviembre con la incorporación de Roberto González como número dos al Congreso. El que fuera portavoz y secretario general del SUP en Galicia durante once años irrumpe en la política nacional como la principal novedad de unas listas que alteran de forma significativa el tradicional equilibrio de fuerzas de los populares en la provincia.

La designación de González, policía nacional muy vinculado a la vida social y deportiva local como presidente de la asociación de entrenador Afiador, vocal en el Consejo de la Policía Nacional y colaborador de La Región, provoca un efecto dominó inmediato en los puestos de salida.

La exconselleira do Mar, Rosa Quintana, cede el segundo puesto que ocupó en 2023 y concurrirá ahora en tercera posición. Sin embargo, el mayor damnificado por este encaje es Celso Delgado. El histórico parlamentario, con nueve legislaturas a sus espaldas y casi 27 años ininterrumpidos en Madrid, queda relegado a la cuarta plaza. Al haber obtenido el PP tres diputados por Ourense en 2023, la continuidad de Delgado queda en el alambre: dependerá de que la lista corra si alguno de sus predecesores entra en un eventual Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo.

Estos nombres completan una papeleta a la Cámara Baja que, como se había anunciado, volverá a estar encabezada por Ana Vázquez. La lista suma como suplentes a la concejala Sonia Ogando; el alcalde de Toén, Ricardo González, la alcaldesa de Larouco, Patricia Lamela, y el líder de Novas Xeracións, Martín Gil.

En el Senado, la novedad es la entrada como tres de José Antonio Cerdeira, presidente de la gestora en Carballiño y funcionario de habilitación nacional. Por su parte, Rosa Sánchez Gándara, senadora desde 2023 y vicepresidenta primera de la Comisión de Justicia, mejora una plaza respecto a los anteriores comicios y concurrirá como número dos, acompañando al cabeza de lista, Miguel Santalices.

Lista completa

Ourense

Congreso:

Ana Belén Vázquez Blanco

Roberto González Rodríguez

Rosa Quintana Carballo

Celso Luis Delgado Arce

Senado: