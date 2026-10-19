Feijóo replica en clave estatal el "Contrato con Galicia" que lanzó antes de las autonómicas de 2009

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, presenta este lunes en Madrid su "Contrato con España", un documento solemne que recoge las líneas maestras, valores y principios rectores de su proyecto político en caso de alcanzar el Palacio de la Moncloa tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La escenografía del acto, convocado a las 12:00 horas en el Espacio Larra, se ha diseñado deliberadamente al margen de la liturgia habitual de campaña: sin logotipos, himnos ni banderas del partido. Fuentes de la dirección nacional de Génova han señalado que la cita busca solemnizar un compromiso personal con un discurso de corte marcadamente presidencialista. Concebido como el "acta fundacional de la España que viene", este manifiesto aspira a movilizar al electorado dudoso explicando prioridades de gobierno antes del arranque de la campaña formal.

La iniciativa recupera la estrategia que el propio Feijóo empleó en las autonómicas de 2009, cuando presentó en las inmediaciones de la Praza do Obradoiro su 'Contrato con Galicia' —con 14 compromisos programáticos— previo a su primera victoria en la Xunta. En su equipo destacan aquel antecedente como un aval de cumplimiento que derivó en cuatro mayorías absolutas consecutivas (2009, 2012, 2016 y 2020).

En su exposición, el líder de la oposición detallará las prioridades de su "manual de principios", abordando la relación de la Administración con los ciudadanos, la gestión del gasto público y la política exterior. Feijóo incidirá en su planteamiento de emprender una "reconstrucción nacional" tras ocho años de mandato de Pedro Sánchez, apelando a abrir una nueva etapa política frente a la caducidad y la polarización del debate actual.