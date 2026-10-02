Feijóo acusa a Sánchez de usar la vivienda con "cálculo electoral" y le reta a convocar elecciones: "Estoy listo"

El Congreso de los Diputados rechazó los dos decretos propuestos por el Gobierno de Pedro Sánchez en materia de vivienda. El primero obtuvo 172 votos a favor y 178 en contra, mientras que el segundo recibió 166 votos a favor y 184 en contra.

Tras las votaciones, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, compareció ante los medios de comunicación y comenzó su intervención calificando la jornada como “una de las más vergonzosas que hemos vivido en la legislatura”.

Ante los medios de comunicación, el líder del Partido Popular explicó que, a su juicio, el Gobierno intentó hacer ver que la situación era culpa de la oposición. “Han presentado dos decretos sin la mayoría de la Cámara y, habiendo fracasado una vez, lo han hecho dos veces”, apuntó Feijóo.

Para Feijóo, el resultado de la votación garantiza que la situación de la vivienda no vaya a peor. “El resultado garantiza que la vivienda no estará peor que hoy, pero no mejor que mañana”, afirmó.

“Hoy no se han votado decretos, sino una excusa para ayudar a Pedro Sánchez”, señaló el líder del PP.

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Feijóo y la posibilidad de elecciones

Sobre la posibilidad de un adelanto electoral, Feijóo fue contundente en su respuesta: “No participo de esta forma de hacer política, pero acepto el reto”.

El líder del PP lanzó además un mensaje directo al presidente del Gobierno: “Tiene la coartada, ponga fecha, disuelva las Cortes y convoque elecciones, pero salga a la calle a explicar a los españoles”.

Feijóo cerró su intervención asegurando que nadie quiere a Pedro Sánchez estas navidades. “Por mí, que convoque elecciones cuando quiera; por España, cuanto antes”, concluyó.