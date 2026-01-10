Feijóo reúne a sus parlamentarios en A Coruña para debatir sobre vivienda, empleo y regeneración

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en una foto de archivo a su salida del congreso para declarar ante la jueza de la dana por videoconferencia.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reúne este fin de semana en A Coruña a diputados, senadores y eurodiputados del Grupo Popular con motivo de la XXVIII Interparlamentaria del partido, una cita en la que se abordarán cuestiones como la vivienda, el empleo y la economía, la seguridad y la regeneración democrática. El encuentro se celebrará en el Palexco bajo el lema “Por lo importante” y tendrá a Galicia como escenario, una comunidad donde el PP gobierna con mayoría absoluta desde que Alfonso Rueda reeditó su mandato hace casi dos años.

Aunque no figura oficialmente en el orden del día, la propuesta del Gobierno para reformar el modelo de financiación autonómica estará muy presente en los debates. Los populares prevén expresar su rechazo al planteamiento presentado por la vicepresidenta María Jesús Montero, que incrementa la cesión del IRPF y del IVA a las comunidades autónomas y que, según el PP, introduce desigualdades entre territorios.

La financiación autonómica y la estrategia política, sobre la mesa

Al presentar la Interparlamentaria, el vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral, Elías Bendodo, calificó la propuesta de financiación como un “mal modelo” que supone, a su juicio, una “patada a la unidad de España y a la igualdad”. Bendodo subrayó que el objetivo del encuentro es reforzar la imagen del PP como un “partido de gestión” centrado en los problemas cotidianos de los ciudadanos, como el acceso a la vivienda, la pérdida de poder adquisitivo o la presión fiscal.

Las jornadas, que se celebran los días 10 y 11 de enero, servirán también para diseñar la estrategia del partido de cara al nuevo periodo de sesiones en las Cortes y el Parlamento Europeo, así como para engrasar la maquinaria electoral ante las próximas citas con las urnas en comunidades como Aragón, Castilla y León o Andalucía.

La apertura del sábado correrá a cargo del secretario general del PP, Miguel Tellado, y dará paso a cuatro mesas de debate centradas en vivienda, seguridad, empleo y economía, y regeneración democrática. El domingo, tras una mesa de portavoces parlamentarios, Feijóo y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, clausurarán la Interparlamentaria.

Rueda ha destacado que la elección de A Coruña como sede reafirma el peso del PP gallego en el conjunto del partido y refleja un liderazgo “indiscutido”, en contraste —según señaló— con la situación interna del PSOE.