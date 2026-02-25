Feijóo a Sánchez: "transparencia para todos menos para usted"

SESIÓN DE CONTROL

Feijóo acusa a Sánchez de ocultar información y exige desclasificar contratos, presupuestos y casos de corrupción; el presidente responde que el PP hace “política para ultras” y defiende sus logros económicos mientras se publican más de 150 documentos del 23-F

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión de control al Gobierno. | Europa Press

En la sesión de control al Gobierno de este miércoles, el líder del PP, Alberto Núñez Feijoó, reprochó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la supuesta falta de transparencia de su Ejecutivo. Feijóo instó a Sánchez a desclasificar documentos sobre presupuestos, contratos públicos y casos de corrupción, y aseguró que si gobierna, la gestión del socialista se conocerá en días: "No pasarán 45 días desde el cambio de gobierno para saber lo que ha hecho usted".

En un tono irónico, Feijóo también señaló sobre el 23-F: "Si sigue así nos acabará intentando convencer de que lo paró usted".

Sánchez respondió acusando a Feijóo de hacer "política para ultras" y defendió sus logros económicos: "España va como nunca y ustedes mienten como siempre", criticando que el PP utilice la desclasificación con fines políticos.

La sesión coincidió con la publicación de más de 150 documentos sobre el 23-F, en el marco del Proyecto de Ley de Información Clasificada que sustituirá la Ley de Secretos Oficiales de 1968.

