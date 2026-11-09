Feijóo promete un millón de viviendas, garantizar las pensiones y bajar impuestos si llega a la Moncloa

El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado una batería de compromisos electorales que incluye la construcción de un millón de viviendas, la garantía de las pensiones, una reducción de impuestos y una auditoría de las cuentas públicas. Las medidas forman parte de sus propuestas de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

A través de un vídeo publicado en la red social X, el líder popular ha asegurado que su objetivo es "gestionar para que España funcione", con medidas en materia económica, social, institucional y de seguridad.

Un millón de viviendas y desalojo de okupas en 48 horas

Una de las principales promesas de Feijóo se centra en el acceso a la vivienda. El candidato del PP plantea aprobar un plan para incrementar la oferta inmobiliaria con un millón de nuevas viviendas y reforzar la seguridad jurídica de propietarios e inquilinos.

"Un millón de nuevas viviendas y mayor seguridad para propietarios e inquilinos. En 48 horas, ocupas fuera", ha afirmado, en referencia a su propuesta para agilizar los desalojos. En materia económica, Feijóo también se compromete a reducir los impuestos, revisando lo que ha denominado "las más de cien subidas aprobadas en estos ocho años". Asimismo, propone auditar las cuentas del Estado, eliminar gastos que considera superfluos y favorecer el incremento del salario medio.

"Trabajar tiene que compensar más que no hacer algo", ha defendido.

Pensiones actualizadas con el IPC y mejoras en sanidad

El líder popular ha prometido mantener la actualización de las pensiones conforme al IPC y establecer medidas que garanticen la sostenibilidad del sistema para las próximas generaciones. "Me comprometo a garantizar las pensiones, las de hoy, actualizadas con el IPC, y las de los jóvenes con un sistema que las blinde", ha señalado. En sanidad, su propuesta pasa por aumentar el número de médicos y mejorar sus condiciones laborales, con el objetivo de que puedan dedicar más tiempo a cada paciente.

También plantea reformas educativas para premiar el esfuerzo, reforzar la autoridad del profesorado y reducir las desigualdades vinculadas al origen social o territorial de los estudiantes.

Revisión de las infraestructuras ferroviarias tras el accidente de Toledo

Tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), Feijóo se ha comprometido a revisar las infraestructuras del país, especialmente las ferroviarias, para mejorar sus condiciones de seguridad. En el ámbito de la seguridad ciudadana, también promete dotar de más medios y reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Respecto a la inmigración, el candidato del PP apuesta por "ordenar" las entradas al país, al considerar que "España tiene derecho a elegir quién entra, cómo y para qué".

Asimismo, ha reivindicado la defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial, mencionando expresamente Ceuta y Melilla.