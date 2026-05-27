Feijóo urge a Sánchez a convocar elecciones tras personarse la UCO en Ferraz: "Estamos en una situación agónica"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, atiende a los medios a su llegada a una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 27 de mayo de 2026, en Madrid (España)

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado una comparecencia ante los medios en los pasillos del Congreso para exigir la convocatoria inmediata de elecciones generales tras conocerse la entrada de la UCO en la sede socialista de Ferraz. Feijóo ha calificado la situación política de España como "agónica" e "irrespirable", lanzando un duro ataque contra el presidente Pedro Sánchez a cuenta de su visita al Vaticano. El jefe de la oposición ha instado al líder del Ejecutivo a recordar los mandamientos de "no robarás" y "no mentirás" ante el Papa León XIV, al tiempo que advertía a los socios de la coalición de que están sosteniendo un Gobierno que, en sus propias palabras, "apesta".

Un Gobierno en situación de "extrema gravedad"

Para el presidente del PP, el registro policial en la sede nacional del PSOE es un episodio de "extrema gravedad" que se suma a una lista interminable de escándalos. Durante su intervención, Feijóo se ha preguntado retóricamente cuántas redadas, comisiones, mordidas o sumarios más necesita el país para reaccionar ante lo que considera una trama de corrupción generalizada. Según ha subrayado, no se trata de un hecho aislado, sino de una dinámica que está poniendo en riesgo la decencia institucional de España y que amenaza con un "contagio" de desconfianza ciudadana hacia toda la clase política.

El líder popular ha insistido en que la única salida digna es dar la voz a los españoles de forma inmediata en las urnas. Ha recalcado que el ambiente se ha vuelto insostenible no solo por los hechos ocurridos en Ferraz, sino por el conjunto de investigaciones abiertas, mencionando específicamente la imputación del expresidente Zapatero por el caso Plus Ultra, la situación judicial del hermano del presidente y la próxima comparecencia de la mujer de Sánchez el 9 de junio.

Mensajes al Vaticano y a los socios de investidura

En un tono marcadamente crítico, Feijóo ha vinculado la agenda internacional del presidente con la realidad judicial nacional. Ha señalado que, mientras la Guardia Civil inspecciona las oficinas de su partido, Pedro Sánchez se encuentra visitando la Santa Sede. En este contexto, le ha recordado la vigencia del séptimo y octavo mandamiento como un reproche directo a su gestión y a la veracidad de sus explicaciones públicas. Para el jefe de la oposición, la acumulación de causas judiciales convierte al Ejecutivo en un Gobierno "indecente" que ha perdido cualquier legitimidad moral para seguir al frente del país.

Por último, el líder del PP ha dirigido su mirada hacia los socios parlamentarios del bloque de investidura. Les ha pedido que abandonen su apoyo a un proyecto que considera agotado y rodeado de irregularidades. Aunque no ha aclarado si iniciará contactos telefónicos inmediatos con ellos, Feijóo ha dejado claro que su plan es hacer todo lo posible para que esta etapa termine, apelando a que la situación de "agonía" política debería forzar un cambio de planes incluso en aquellas formaciones que hasta ahora han blindado a Sánchez en el poder.