Directo | Foro La Región - Encontros en El Progreso: "Ribeira Sacra: Patrimonio con futuro"
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Sigue en directo el Foro La Región "Ribeira Sacra: Patrimonio con futuro" desde el Parador de Santo Estevo. Retransmisión por streaming con la participación de destacados expertos y autoridades de Lugo y Ourense.
El emblemático Parador de Santo Estevo se convierte en el epicentro del debate con la celebración de una nueva edición del Foro La Región. Este encuentro se emite completamente en directo a través de la página web oficial del periódico a partir de las 10:30 horas. Bajo el título explicativo "Ribeira Sacra: Patrimonio con futuro", la cita reúne a destacados profesionales y autoridades para analizar las oportunidades, la sostenibilidad y el porvenir de este singular territorio.
Programa completo y horarios de las ponencias
Apertura Institucional La jornada arranca puntualmente con las intervenciones de bienvenida y contextualización política del territorio:
- 10:30h: Introducción a cargo de Antonio Nespereira.
- 10:35h: Intervención de Carmela López, presidenta de la Deputación de Lugo.
- 10:40h: Discurso de Luis Menor, presidente de la Deputación de Ourense.
- 10:45h: Palabra de José López Campos, conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude.
Mesa 1 | Emprender dende o territorio: turismo, paisaxe e experiencias con identidade. A las 10:50h se da paso al primer bloque de debate enfocado en el desarrollo local y las experiencias de marca propia. En él participan de forma activa:
- Xabier Ferreiro, en representación del proyecto innovador Erbedeiro - Aldea Sonora.
- Javier Rodríguez Pintos, promotor de la ruta e iniciativa Camiño do Monxe.
- Fernando González, como portavoz de la prestigiosa Adega Algueira.
Mesa 2 | Patrimonio vivo: natureza, memoria e produto local. A partir de las 11:50h, el foco se desplaza hacia la conservación ambiental, la historia colectiva y los productos con sello propio. Los ponentes invitados para este bloque son:
- Manoel Carrete, historiador y principal impulsor del Museo de Arte Sacro de Castro Caldelas.
- Gaspar Bernárdez Villegas, doctor en Investigación Agraria y Forestal, coautor de los Catálogos de Árbores Senlleiras de los municipios de Parada de Sil y Sober, y responsable de la recuperación de la Sobreira da Barca.
- José Miguel Vázquez Fortes, asistiendo en representación de la quesería Dajosefa.
Clausura del Evento
- 12:30h: El broche final y las conclusiones institucionales del foro corren a cargo de Ángel Miramontes, director xeral de Patrimonio Cultural.
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