Directo | Foro La Región - Encontros en El Progreso: "Ribeira Sacra: Patrimonio con futuro"

Directo | “RIBEIRA SACRA: PATRIMONIO CON FUTURO" Candidata a Patrimonio Mundial de Unesco

El emblemático Parador de Santo Estevo se convierte en el epicentro del debate con la celebración de una nueva edición del Foro La Región. Este encuentro se emite completamente en directo a través de la página web oficial del periódico a partir de las 10:30 horas. Bajo el título explicativo "Ribeira Sacra: Patrimonio con futuro", la cita reúne a destacados profesionales y autoridades para analizar las oportunidades, la sostenibilidad y el porvenir de este singular territorio.

Programa completo y horarios de las ponencias

Apertura Institucional La jornada arranca puntualmente con las intervenciones de bienvenida y contextualización política del territorio:

10:30h: Introducción a cargo de Antonio Nespereira.

10:35h: Intervención de Carmela López, presidenta de la Deputación de Lugo.

10:40h: Discurso de Luis Menor, presidente de la Deputación de Ourense.

10:45h: Palabra de José López Campos, conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude.

Mesa 1 | Emprender dende o territorio: turismo, paisaxe e experiencias con identidade. A las 10:50h se da paso al primer bloque de debate enfocado en el desarrollo local y las experiencias de marca propia. En él participan de forma activa:

Xabier Ferreiro, en representación del proyecto innovador Erbedeiro - Aldea Sonora.

Javier Rodríguez Pintos, promotor de la ruta e iniciativa Camiño do Monxe.

Fernando González, como portavoz de la prestigiosa Adega Algueira.

Mesa 2 | Patrimonio vivo: natureza, memoria e produto local. A partir de las 11:50h, el foco se desplaza hacia la conservación ambiental, la historia colectiva y los productos con sello propio. Los ponentes invitados para este bloque son:

Manoel Carrete, historiador y principal impulsor del Museo de Arte Sacro de Castro Caldelas.

Gaspar Bernárdez Villegas, doctor en Investigación Agraria y Forestal, coautor de los Catálogos de Árbores Senlleiras de los municipios de Parada de Sil y Sober, y responsable de la recuperación de la Sobreira da Barca.

José Miguel Vázquez Fortes, asistiendo en representación de la quesería Dajosefa.

Clausura del Evento