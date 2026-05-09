Feijóo trata de visibilizar la defensa de la españolidad de Ceuta y Melilla frente a Vox en plena tensión internacional
DÍA DE EUROPA
El líder del PP convierte el Día de Europa en Ceuta en un acto de reivindicación institucional para reforzar la soberanía española sobre las ciudades autónomas en plena tensión internacional y con el debate reabierto tras las dudas expresadas en Estados Unidos
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convertido la celebración del Día de Europa en Ceuta en una plataforma política para reforzar la defensa de la españolidad de Ceuta y Melilla, en un momento de creciente tensión internacional tras el texto aprobado en el Congreso de Estados Unidos que cuestiona la soberanía española sobre ambas ciudades autónomas.
Feijóo busca así capitalizar una reivindicación que también ha sido abanderada por Vox, en un contexto en el que el debate sobre la integridad territorial ha vuelto a la agenda política. Desde el entorno del PP subrayan que el acto es “algo que ningún otro partido haría”, tanto por su dimensión simbólica como por el mensaje político que pretende trasladar en defensa de la soberanía nacional.
Ceuta como escenario político en clave europea
Durante su intervención en Ceuta, el líder popular ha insistido en que la ciudad autónoma es “uno de los mejores ejemplos de diversidad y convivencia”, y ha defendido la necesidad de reforzar la presencia del Estado en Ceuta y Melilla, así como su reconocimiento dentro del marco europeo.
El acto, celebrado en la Plaza de África con la presencia de eurodiputados del Partido Popular Europeo, entre ellos Dolors Montserrat, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha servido también para reivindicar un mayor estatus europeo para ambas ciudades, equiparable al de las regiones ultraperiféricas, con el objetivo de mejorar su financiación y su posición institucional.
En Génova destacan que la elección de Ceuta como escenario del acto responde a la voluntad de reforzar el vínculo entre las ciudades autónomas, España y la Unión Europea en un contexto geopolítico delicado, marcado además por informaciones procedentes de Estados Unidos que cuestionan su soberanía y reabren el debate internacional.
El PP sostiene que su compromiso con Ceuta y Melilla está recogido en su programa electoral y apuesta por un “mayor apoyo del Estado” y un nuevo modelo de financiación adaptado a sus necesidades singulares.
En paralelo, Vox mantiene su propia agenda sobre la cuestión territorial, con una posición centrada en la defensa de la frontera sur y el refuerzo de los controles migratorios, lo que intensifica la competencia política en este terreno.
Feijóo, por su parte, busca situar al PP como el principal garante de la defensa institucional de ambas ciudades en un momento en el que el debate sobre su estatus vuelve a adquirir relevancia dentro y fuera de España.
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