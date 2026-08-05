Felipe VI felicitó al rey Mohammed VI por el Día del Trono y destacó los "lazos de hermandad"

El rey Felipe VI trasladó un mensaje de felicitación al monarca marroquí Mohammed VI por la celebración del Día de Trono que se conmemoró el pasado 30 de julio, festividad que coincidió con la jornada de las entradas masivas de migrantes a Ceuta, y donde destacó que los "lazos de hermandad, amistad y cooperación seguirán" con Marruecos.

Así lo ha detallado la Agencia Marroquí de Noticias (MAP), que ha informado que Mohammed VI "recibió un mensaje de felicitación del rey Felipe VI de España" con motivo del 27º aniversario de su llegada al trono.

Según la citada agencia, el monarca español expresó en el mensaje, "en su propio nombre y en del Gobierno y el pueblo español", sus "más cálidas felicitaciones y mejores deseos de felicidad y salud a su hermano" Mohammed VI. También deseó "prosperidad y bienestar al pueblo marroquí".

Además, Felipe VI, tal y como relatan las mismas fuentes, aprovechó esta "ocasión especial" para reiterar "los sentimientos de afecto que siente" por Mohammed VI y "su confianza en que los estrechos lazos de hermandad, amistad y cooperación que unen a estos dos pueblos hermanos seguirán" consolidándose.