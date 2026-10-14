Felipe VI y Letizia se dan un baño de masas en Melilla tras su histórica visita a Ceuta

Después de recibir el cariño de miles de ceutís en su histórica visita a Ceuta este martes 13 de octubre, los reyes Felipe y Letizia se han dado un nuevo y multitudinario baño de masas en Melilla, siguiente parada de esta mini gira histórica por las Ciudades Autónomas con la que, por primera vez desde que ascendieron al trono en 2014, han querido mostrarles su apoyo y el compromiso incondicional de la Corona ante la grave crisis migratoria que está sufriendo Ceuta desde que el pasado 31 de julio más de 60.000 migrantes asaltaron el territorio español tras invadir la frontera de Marruecos.

Al igual que sucediese 24 horas antes en la Plaza de África ceutí, cientos de personas se han agolpado en la Plaza de España de Melilla para brindar a los Monarcas un recibimiento apoteósico entre banderas de España, aplausos y entusiastas vítores de "¡Viva el Rey!", "¡Viva España!", o "¡De Ceuta y Melilla no nos moverán!" mientras se dirigían a la Asamblea de la Ciudad Autónoma en compañía de su presidente, Juan José Imbroda, para afrontar su primer acto de la jornada: una reunión con representantes de las comunidades católica, musulmana, judía, hindú y gitana como muestra de la diversidad religiosa y cultural de la ciudad.

Y, tal y como hicieron en Ceuta, Don Felipe y Doña Letizia han correspondido el cariño saltándose el protocolo para acercarse a la multitud, dejando imágenes en las que, entre sonrisas, abrazos y apretones de manos, han firmado autógrafos y se han hecho selfis demostrando su cercanía con el pueblo melillense. Los saludos se han prolongado durante más de media hora, resistiéndose a entrar en la Asamblea al ver cómo los melillenses se habían lanzado en masa a la calle para brindarles su calor en esta visita oficial.

El recorrido no ha estado exento de anécdotas protagonizadas por la Reina, que además de quitarse la americana con la que aterrizó en Melilla para poder saludar a los ciudadanos con mayor comodidad frente a las altas temperaturas registradas en la ciudad, ha sostenido en brazos a un bebé y no ha dudado en aceptar un abanico regalado por una vecina, con el que se ha abanicado durante varios segundos antes de entregarlo a su equipo de seguridad para continuar repartiendo saludos entre la multitud, que también le ha hecho entrega de dibujos elaborados por niños.

En el plano de estilo, frente al conjunto sobrio con chaqueta gris de Hugo Boss lucido en Ceuta, Doña Letizia ha optado en Melilla por una blusa blanca de aires románticos, manga corta abullonada, jaretas y encajes, combinada con pantalones fluidos negros de talle alto y calzado a tono.

La estancia en la Ciudad Autónoma continuará esta tarde con la visita de los Reyes al colegio de educación infantil y primaria Pintor Eduardo Morillas, antes de mantener un encuentro con una representación de la sociedad melillense en el hotel Melilla Puerto, donde Felipe VI pronunciará un discurso en la misma línea que el ofrecido en Ceuta, en el que recalcó el compromiso y la defensa de la soberanía de ambas plazas.

La agenda de los monarcas, iniciada este lunes con la presidencia del Desfile de la Fiesta Nacional y la recepción en el Palacio Real, continuará este jueves en Barcelona para presidir la gala del Premio Planeta de Novela con motivo de su 75º aniversario.