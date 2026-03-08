El feminismo se suma al “No a la guerra” en toda España

El Día Internacional de la Mujer vuelve a congregar este 8 de marzo a miles de manifestantes por toda España que, a pesar de las diferencias existentes en el seno del movimiento, encuentran un punto de unión en el lema “No a la guerra”, recuperado esta semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

En Madrid, el feminismo vuelve a marchar dividido con dos manifestaciones diferentes que salen a la misma hora y que congregan en total a cerca de 35.000 personas, una cifra ligeramente superior a las 34.500 de 2025. En concreto, la marcha de la Comisión 8M reúne a cerca de 24.000 personas según fuentes de Delegación del Gobierno —unas 160.000, según las convocantes— contra el patriarcado, la guerra y el racismo, en una marcha que reivindican como la “inclusiva” frente a la del Movimiento Feminista de Madrid.

Esta segunda reúne a cerca de 11.000 personas según Policía Nacional —20.000 según las organizadoras— contra el burka, el sistema prostitucional y también el “No a la guerra”. “Arriba todas a luchar, con las guerras vamos a acabar”, “De Madrid a Gaza la lucha no se aplaza” e “Israel genocida de mujeres palestinas” son algunas de las consignas.

En Cataluña, la manifestación principal celebrada en Barcelona por la mañana reúne a unas 22.000 personas en el centro de la ciudad, según cifras de la Guardia Urbana. Este año la protesta busca dar respuesta al “embate reaccionario a nivel global” que va contra los derechos políticos, sociales y laborales de las mujeres, bajo el lema “Ante el imperialismo colonial y fascista: lucha transfeminista”.

También en Galicia, cientos de mujeres acuden a la manifestación femenina convocada en la capital gallega. En una jornada marcada por el sol, las manifestantes gritan consignas como “No somos esclavas, somos trabajadoras” y “Ni guerra que nos mate ni que nos oprima” mientras suben por la rúa do Hórreo, frente al Parlamento de Galicia, hasta llegar al Casco Histórico, con destino final la Praza das Praterías, donde se realiza la lectura de un manifiesto. En Castilla y León, cerca de 6.000 personas secundan la marcha de Valladolid, que cuenta con la presencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

En el resto de España la tónica es la misma. Miles de mujeres acuden a las distintas convocatorias en una jornada festiva donde reclaman con pancartas y consignas la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres.