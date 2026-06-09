Fernández Mañueco, investido presidente de Castilla y León con los votos de PP y Vox

El “popular” Alfonso Fernández Mañueco fue investido ayer presidente de la Junta de Castilla y León con los únicos apoyos de los 33 procuradores del PP y los 14 de Vox, y los votos en contra del resto de partidos con representación en el Parlamento autonómico —PSOE (30 escaños), UPL (tres), Soria ¡Ya! y Por Ávila (uno cada uno)—.

La investidura de Alfonso Fernández Mañueco se produjo tras el acuerdo de Gobierno suscrito el pasado miércoles 3 de junio entre PP y Vox, un pacto que llegó 80 días después de las elecciones autonómicas del 15 de marzo, que dieron la victoria al PP con 33 escaños, a nueve de la mayoría absoluta (42 de los 82 parlamentarios), superada ahora con la coalición PP-Vox.

La investidura se produjo tras el pacto de Gobierno suscrito el pasado miércoles 3 de junio entre ambas formaciones

El pleno del Debate de Investidura comenzó a las 12:00 horas con la intervención de Fernández Mañueco, que dedicó una hora y 20 minutos a explicar su “contrato de legislatura” para los próximos cuatro años. La sesión continuó con las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios: el socialista Carlos Martínez, los representantes del Grupo Mixto —Ángel Ceña, Pedro Pascual y Alicia Gallego—, Vox (Carlos Pollán) y el Grupo Popular (Leticia García), con réplicas y dúplicas del candidato.

El debate concluyó a las 20:40 horas con la votación pública que permitió investir al candidato del PP en primera vuelta al alcanzar la mayoría absoluta. Tomará posesión el jueves día 11. “Estoy muy satisfecho, muy ilusionado y ahora a seguir trabajando”, señaló Mañueco.