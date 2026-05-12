El fiscal carga contra los Pujol: “Han intentado convertir el juicio en un ataque a Cataluña”

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol en una imagen de archivo.

El fiscal anticorrupción, Fernando Bermejo, ha cargado contra la familia Pujol en el informe final del juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por la supuesta fortuna oculta en Andorra, acusándoles de intentar transformar el proceso en un “ataque político a Cataluña”.

Bermejo ha defendido que el caso no tiene motivación política, sino que se centra en un presunto fraude fiscal y una estructura de corrupción que habría permitido a los acusados ocultar grandes cantidades de dinero durante décadas.

El fiscal ha subrayado la contradicción entre el discurso de agravio económico hacia el Estado y la presunta ocultación de patrimonio. Según ha señalado, resulta incoherente reclamar más recursos públicos mientras se evita contribuir al sistema tributario.

En su intervención, también ha cuestionado la existencia de una supuesta “tradición” de cuentas en Andorra en Cataluña, afirmando que se trata de conductas ilícitas y no de prácticas generalizadas.

Posible “organización criminal” y cifras millonarias

Bermejo ha situado al expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, en la cúspide de una presunta organización familiar dedicada a la ocultación de fondos, en la que cada miembro habría desempeñado un papel específico.

El fiscal mantiene su petición de hasta 29 años de prisión para el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, y ha cifrado en unos 38 millones de euros el dinero supuestamente oculto.

El juicio entra ahora en su fase final con los informes de las defensas antes de quedar visto para sentencia.