La Fiscalía admite ante el juez dos encuentros con Leire Díez

La Fiscalía General del Estado reconoció al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Leire Díez que Diego Villafañe, que fue teniente fiscal de la Secretaría Técnica cuando Álvaro García Ortiz era jefe del Ministerio Público, se reunió dos veces con la exmilitante socialista y Jacobo Teijelo, abogado del exdirigente socialista Santos Cerdán. Así lo confirmaron fuentes de la Fiscalía, que dieron cuenta de que remitieron al magistrado Santiago Pedraz la información que les requirió acerca de si se celebraron reuniones en la sede del organismo entre abril de 2024 y junio de 2025 con personas señaladas en la presunta trama que habría buscado desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno.

El juez preguntó si existieron visitas a la sede de la Fiscalía por parte de Díez, Teijelo, el abogado Ismael Oliver o el empresario Javier Pérez Dolset, todos ellos investigados en el caso Leire Díez, o del abogado del comisario jubilado José Manuel Villarejo, José García Cabrera, citado como testigo en la causa. Las fuentes detallaron que “no existen registros” de visitas realizadas a la sede de la Fiscalía General por esas personas y no precisan en qué lugar se dieron los encuentros que sí reconocen.

Y añadieron que Villafañe y la entonces fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Beatriz López, mantuvieron el 6 de marzo de 2025 una reunión con Teijelo en la que éste informó de la existencia de una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal. Entre finales de marzo y principios de abril, según las mismas fuentes, Villafañe volvió a reunirse con el abogado de Cerdán. Y precisaron que, en ambos encuentros, el abogado “estuvo acompañado de una mujer que tuvo una intervención menor y fue presentada como una compañera de despacho del letrado”, en alusión a Leire Díez.

Una solicitud de información que se enmarca en la investigación que está llevando a cabo el juez Pedraz sobre la existencia de una presunta trama que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado Leire Díez para, supuestamente, obstaculizar causas judiciales. La sucesora de García Ortiz como fiscal general, Teresa Peramato, nombró a Villafañe fiscal ante el Tribunal Supremo y a López, en la Audiencia Nacional.

Niegan actuaciones

Desde la Fiscalía General del Estado informaron de que “ninguno de los dos fiscales recibió indicación alguna” de García Ortiz, al tiempo que aseguraron que “ninguna actuación se llevó a cabo posteriormente por la Fiscalía”. E indicaron que se entendió por los fiscales que la narración efectuada por Teijelo se limitaba a contener una serie de alegaciones carentes de cualquier tipo de sustento probatorio concreto. Del mismo modo, señalaron que García Ortiz fue informado a posteriori de las mencionadas reuniones.