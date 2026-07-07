La Fiscalía de Málaga investiga los más de 400 falsos positivos detectados en el cribado de cáncer de colon

La Fiscalía de Málaga ha abierto diligencias preprocesales tras la denuncia presentada por la asociación El Defensor del Paciente por los más de 400 falsos positivos detectados en el programa de cribado de cáncer de colon en la provincia. El objetivo de la investigación es determinar si los hechos pueden ser constitutivos de delito o, por el contrario, deben ser archivados.

Según han indicado fuentes judiciales, en esta fase preliminar se recabará toda la información necesaria para esclarecer lo ocurrido y valorar si existen responsabilidades penales. La Fiscalía deberá comprobar, en primer lugar, si los hechos tienen relevancia jurídica, ya que, incluso de confirmarse, podrían no constituir un delito.

La denuncia fue presentada por la asociación El Defensor del Paciente, que solicitó al fiscal jefe de Málaga la apertura de diligencias y reclamó, como medida cautelar, que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) citara de forma inmediata a todos los pacientes afectados para repetir la prueba de sangre oculta en heces y, cuando fuera necesario, realizar una colonoscopia.

Por su parte, la Consejería de Salud y Consumo calificó lo sucedido como una "incidencia técnica" registrada durante el proceso de análisis de las muestras. Según explicó la Administración andaluza, el fallo provocó un número de resultados positivos superior al esperado en el cribado de cáncer de colon desarrollado en la provincia de Málaga.

El SAS señaló que fueron los propios profesionales del laboratorio quienes detectaron la anomalía al observar un incremento inusual de resultados positivos, lo que motivó la revisión inmediata del procedimiento y la repetición de las pruebas a las personas afectadas.

Diversas informaciones apuntan a que el origen del problema estuvo en un líquido de limpieza utilizado en las probetas de análisis, aunque la Consejería de Salud ha insistido en que la incidencia ya ha sido corregida y ha garantizado que el protocolo de revisión continúa para asegurar la fiabilidad de los resultados y ofrecer una nueva prueba a todos los pacientes afectados.