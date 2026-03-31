El 70% de los casos de cáncer de colon se detectan a tiempo en Ourense

El cáncer de colon fue protagonista en el día dedicado a esta enfermedad, en una jornada centrada en su detección precoz. Se trata del tumor más frecuente y uno de los de mayor mortalidad, pero también uno de los más prevenibles. De hecho, nueve de cada diez personas sobreviven si se detecta a tiempo, lo que sitúa al cribado como la principal herramienta frente a la enfermedad. La manera en la que se está aplicando en Galicia, según el especialista en oncología digestiva Joaquín Cubiella, “puede ser uno de los mejores programas de detección de cáncer de colon del mundo”.

En Ourense, el programa gallego de detección precoz ha permitido diagnosticar 396 casos desde 2015 hasta finales de 2024. La clave está en el momento del diagnóstico: cerca del 70 % se detectaron en fases iniciales, por encima de la media gallega, lo que abre una ventana de oportunidad para tratamientos más eficaces y menos agresivos. Este modelo, consolidado en la última década, ha contribuido además a reducir la mortalidad asociada a esta enfermedad de forma progresiva.

Pese a estos avances, la participación sigue siendo el gran reto. De las más de 86.600 personas invitadas en la provincia, poco más de la mitad realizó la prueba, con una participación que alcanzó el 55,3 % en 2024. Por otro lado, destaca la menor implicación de los hombres, a pesar de que tienen más riesgo de enfermar.

“Lo llevo diciendo desde hace años, en esto el sexo débil son los hombres”, subraya Cubiella, que incide en que presentan más probabilidades de desarrollar la enfermedad pero participan menos en el programa. “Tienen más riesgo de tener lesiones y cáncer, y aun así son los que menos acuden”, explica. A su juicio, esta menor implicación responde en parte a una menor concienciación y a una tendencia a evitar acudir al médico

El especialista insiste en que el programa es sencillo y accesible: el test llega al domicilio, se realiza en casa y se entrega en el centro de salud. “Lo cambia todo”, resume, ya que permite detectar la enfermedad antes de que dé síntomas o incluso evitarla.ç

Uno de los objetivo que se plantea ahora es ampliar el rango de edad del programa hasta los 75 años, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población y la alta esperanza de vida. Así, se buscar aprovechar al máximo una herramient que puede seguir reduciendo la incidencia y la mortalidad.

Con motivo de esta jornada, la Asociación Española Contra el Cáncer desplegó una amplia programación. El acto central tuvo lugar en el parque de San Lázaro, con la lectura de un manifiesto que insistió en que “a detección precoz salva vidas” y en la necesidad de reforzar la participación ciudadana. La campaña incluyó mesas informativas en la ciudad y en localidades como Verín, Xinzo de Limia y O Barco de Valdeorras, además de charlas y reparto de material divulgativo.

Además, la Xunta de Galicia anunció una inversión de más de 1,6 millones de euros para reforzar el programa, con la adquisición de más de un millón de autotest que se enviarán a la población de entre 50 y 69 años. El objetivo es seguir avanzando en un sistema que, en una enfermedad silenciosa, marca la diferencia entre llegar a tiempo o no.