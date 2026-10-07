La Fiscalía pide la absolución de Begoña Gómez al considerar que no cometió ningún delito

La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado la absolución de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de su asesora Cristina Álvarez de cara al juicio con jurado popular al considerar que los hechos investigados no constituyen ningún delito.

En su escrito de conclusiones, el Ministerio Público reclama "la libre absolución de las acusadas" porque "los hechos narrados no son constitutivos de infracción penal".

El juez Juan Carlos Peinado abrió juicio oral antes de jubilarse el pasado mes de septiembre contra Gómez por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias, y contra Álvarez por el segundo de ellos.

Peinado sostuvo que Gómez "habría venido aprovechando su proximidad al presidente del Gobierno para impulsar su proyección profesional en el entorno de la Universidad Complutense de Madrid", obteniendo una interlocución singular con responsables de la universidad, empresas patrocinadoras y entidades del sector tecnológico.

De cara al juicio, la acusación popular liderada por Hazte Oír solicita 13 años de prisión para Gómez y seis para Álvarez. Las defensas, al igual que la Fiscalía, reclaman su absolución.