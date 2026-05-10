Fotogalería | Evacuación del crucero del brote de hantavirus y el traslado al Gómez Ulla en Madrid, en imágenes
Fotogalería | Evacuación del crucero del brote de hantavirus y el traslado al Gómez Ulla en Madrid, en imágenes | Europa Press

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DE CANARIAS A MADRID

Los 14 ciudadanos españoles del MV Hondius, 13 pasajeros y un miembro de la tripulación, han llegado sobre las 16.30 horas de este domingo al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla para hacer la cuarentena tras viajar a bordo del crucero afectado por hantavirus.

Entre los españoles repatriados se encuentran cinco personas de Cataluña, tres de Madrid, tres del Principado de Asturias, así como una de Castilla y León, otra de Galicia y otra de la Comunidad Valenciana.

El hospital ha activado el protocolo sanitario ante el ingreso de los 14 españoles que viajaban a bordo del crucero MV Hondius, tras su llegada este domingo, sobre las 15.00 horas, a la base aérea de Torrejón de Ardoz.

Estas son algunas de las imágenes que deja el operativo de evacuación del crucero en aguas de Tenerife y su posterior traslado al puerto de Granadilla, así como el traslado de los pasajeros españoles en avión a Madrid y posteriormente por carretera al hospital militar en el que guardarán cuarentena.

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