Vídeo | Momento del desembarco de los 14 españoles del MV Hondius afectado por hantavirus

Los 14 ciudadanos españoles a bordo del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus con tres fallecidos y seis casos confirmados, ya han sido trasladados a Madrid en un avión militar tras completarse su evacuación en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife). El operativo se ha desarrollado a primera hora de este domingo, después de la llegada del buque a puerto y el inicio del desembarco escalonado de los pasajeros.

El dispositivo de repatriación ha estado coordinado por los servicios sanitarios y de emergencias, con la participación de Sanidad Exterior, que ha confirmado que todo el pasaje y la tripulación permanecen asintomáticos. Los viajeros han sido trasladados desde el barco en vehículos de la UME hasta el aeropuerto de Tenerife Sur, donde se ha organizado su salida en vuelos internacionales según nacionalidad y disponibilidad.

En el caso de los pasajeros españoles, el Gobierno ha dispuesto un avión militar para su traslado directo a Madrid, donde realizarán la cuarentena en el Hospital Gómez Ulla. El operativo se ha llevado a cabo en un contexto de máxima precaución sanitaria y tras días de seguimiento del estado del buque, que ha permanecido fondeado mientras se completaban las condiciones para el desembarco.

La actuación del Gobierno ha generado además debate institucional en Canarias, después de que el presidente autonómico, Fernando Clavijo, expresara su oposición al desembarco sin una salida inmediata de todos los pasajeros. Finalmente, la Dirección General de la Marina Mercante autorizó la operación ante la necesidad de asistencia sanitaria y la evolución de las condiciones meteorológicas en la zona.