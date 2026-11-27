Pedro Sánchez durante su etapa en el servicio militar obligatorio en el CIR de Cáceres.

Una de las frases más destacadas de Pedro Sánchez durante el debate a cuatro llegó cuando reivindicó su patriotismo al recordar que ha sido el único de los tres candidatos varones en realizar el servicio militar obligatorio, frente a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

“Van de patriotas aquí el señor Feijóo y el señor Abascal y, de los tres, el único que ha hecho la mili y ha jurado la bandera de España he sido yo”,manifestó Sánchez durante el bloque dedicado a la inmigración y la política exterior del debate.

Pedro Sánchez durante la jura de bandera en el CIR de Cáceres en 1996. | X: @oscar_puente_

Tras sus palabras, comenzaron a circular en redes sociales imágenes del candidato socialista durante 1996, cuando formó parte del Centro de Instrucción de Reclutas (CIR) de Cáceres para cumplir el servicio militar obligatorio.

En una de las fotografías difundidas se puede observar, en la esquina inferior derecha, la inscripción “7 7'96”, que apunta al 7 de julio de 1996 como fecha en la que fue tomada y que fue la jura de bandera.

Jura de bandera con el rey Juan Carlos presente

La jura de bandera de Pedro Sánchez tuvo lugar en julio de 1996 y estuvo presidida por Juan Carlos I, una circunstancia poco habitual. La presencia del entonces monarca estuvo motivada por la participación de su sobrino, Alfonso de Zurita y Borbón, en el acto militar.

Más de 2.000 reclutas participaron en una ceremonia que quedó recogida por diversos medios locales y regionales.

Óscar Puente, el exministro de Transportes, no dejó de pasar la ocasión para lanzar un recado al líder de Vox, Santiago Abascal, al que calificó como mentira andante y ensalzar a Pedro Sánchez como un líder de verdad. También expresó que Abascal solo usa la ropa militar para posar.