“Pongo mis 30 años de gestión a disposición de la decencia política”, proclamó Feijóo (PP) en uno de los momentos más tensos del debate -durante el bloque sobre la corrupción- y lanzó una inquietante advertencia a Pedro Sánchez (PSOE): “Tenga usted cuidado”, espetó para avanzar que impulsará una auditoría sobre “el gasto y el saqueo” del Gobierno actual. Mientras, Ada Colau (Frente Amplio) se esforzaba por sacar a Sánchez un compromiso claro: “La corrupción cero sí existe y no deberíamos seguir con el ‘y tú más’”. El candidato socialista perdió pie, y fue la exalcaldesa de Barcelona la más beligerante contra el PP -”¿Lecciones de democracia de una organización criminal?”-. Tanto que Feijóo, de nuevo con más cintura, les interpeló a ambos: “¿Se apoyan entre sí o se están encubriendo?”.

Fuera de foco desde el arranque del debate cuando no fue capaz de condenar la violencia machista, Santiago Abascal (Vox) no consiguió escapar del espacio de la bronca, con alguna salida de tono como cuando llamó “buitre” o “sinvergüenza” a Sánchez -defendido con más ímpetu por Colau que por el propio aludido-.

Desde el principio, el debate a cuatro se jugó en un pulso sobre los marcos. Sánchez y Colau, apelando al miedo a una “involución”, apoyándose mutuamente como albaceas del Gobierno progresista. Feijóo, señalando a Sánchez, sus mentiras y la corrupción de los que le rodean. Abascal, intentando escalar en el mismo marco que el líder popular y evitando cualquier cruce con Feijóo.

Sin movimientos

El debate no aportó demasiado a lo visto hace una semana. Feijóo, en un tono presidencial, desactivó el intento de Sánchez de subir el pistón, demasiado tímido, y remató otra vez por encima de su adversario. “Sánchez les pide el voto del miedo; yo les pido el voto de la memoria”, cerró en su minuto de oro. Abascal y Colau asumieron su rol de comparsas. La líder de Frente Amplio, subordinada a Sánchez, alejada de cualquier crítica desde la izquierda a su Gobierno progresista. Abascal, sin mensaje. Sánchez y Colau se tutearon y se repartieron la defensa de un balance demasiado magro por lo aportado anoche. Feijóo y Abascal se evitaron. Empezaron a construir ya lo que parece una colaboración futura.

Sánchez prometió blindar el sistema público de pensiones en la Constitución, un impuesto a las grandes fortunas y “hacer cumplir la Ley de Vivienda”. Feijóo también se repitió: construir un millón de viviendas, no indultar a ningún político condenado, inmigración legal y ordenada -sin regularizaciones masivas- e IVA cero para la cesta básica de alimentos.

Abascal buscó refugio en la “prioridad nacional” e insistió mucho en que, si gobierna, rebajará impuestos. También se comprometió a anular la ayuda estatal al desarrollo. Colau dijo que su primera medida sería bajar los alquileres y expropiar las viviendas de los fondos buitre para pasarlas al parque de alquiler social.

El debate no resolvió la duda sobre si la estrategia de Sánchez una semana atrás había sido la más acertada. Anoche, el presidente en funciones no pudo evitar caer en la mala educación que reprocha a sus adversarios y uno de los momentos que más se recordarán es cuando descalificó, primero a Abascal (“no saben ni de lo que hablan”) y después a Feijóo (“sabe menos de matemáticas que de inglés”).

Feijóo marcó los tiempos y no perdió; Sánchez fue más agresivo, pero no ganó; y ni Colau ni Abascal lograron decir nada relevante que los distinga de sus socios.