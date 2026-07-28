Las frases de Pedro Sánchez en el balance del año político: "Las legislaturas duran cuatro años"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante los medios en el Complejo de la Moncloa, a 28 de julio de 2026, en Madrid (España)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este martes en el Palacio de la Moncloa para presentar el informe periódico de rendición de cuentas 'Cumpliendo' y realizar el balance político del año. Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo ha dejado un amplio y detallado listado de frases clave sobre la marcha de la economía, la estabilidad de la legislatura y las principales prioridades de su Gabinete.

Sobre la estabilidad, la legislatura y los Presupuestos

"Nuestra intención y voluntad es que las legislaturas duren lo que constitucionalmente se establece. Las elecciones, también cuando gobierna la izquierda, son en legislaturas que duran cuatro años"

"No solamente cuando gobierna la derecha son cuatro años y cuando gobernamos el resto al día siguiente ya están pidiendo elecciones"

"Nuestra intención es presentar los Presupuestos en 2026 y nuestra voluntad es aprobarlos en 2026"

"Cuando llegue el momento y se convoquen [elecciones], que se asuman los resultados electorales. Nosotros siempre los hemos asumido. A ver si otros se aplican también"

Sobre el momento económico y el mercado laboral

"Lo que está consiguiendo España es algo extraordinario, por el momento en el que se produce y por la magnitud de lo que está pasando; es un auténtico éxito de país."

"La España de hoy es muy distinta a la de hace una década, que condenó a una generación entera al paro crónico y al exilio económico."

"Esta es la potencia, la realidad de nuestro mercado laboral, que creo que es un éxito de país de los empresarios, de los autónomos, también de los trabajadores y del conjunto de las instituciones."

"Vamos a cerrar 2026 creciendo cinco veces más que Italia, cuatro veces más que Alemania y tres veces más que Francia."

Sobre la vivienda y la confrontación autonómica

"La vivienda debe ser un derecho para todos, no un negocio para unos pocos, y desde luego no puede ser rehén de estrategias partidistas que nada obedecen al interés de la gente."

"En ciudades como Barcelona, A Coruña o Pamplona se está constatando que la aplicación de la norma está abaratando el precio del alquiler sin afectar a la oferta."

"Pido a las comunidades autónomas dejar a un lado el sectarismo, pensar de una vez en su gente y superar el dogmatismo neoliberal."

Sobre la emergencia climática y la ola de incendios

"El negacionismo climático es el peor de los combustibles; negar la realidad y la ciencia no nos prepara, nos hace mucho más vulnerables."

"Todas las administraciones, todos los profesionales y el conjunto de la sociedad debemos estar y actuar unidos contra el fuego."

Garantía de agotar la legislatura y Presupuestos en 2026

En el plano político e institucional, Pedro Sánchez ha reafirmado su compromiso firme de agotar los cuatro años de mandato. El presidente ha anunciado formalmente la intención del Ejecutivo de presentar y negociar el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027 a la vuelta del verano, con la voluntad de dejarlos aprobados antes de que finalice el año 2026, todo ello a pesar del reciente rechazo parlamentario a la senda de estabilidad fiscal.

Sánchez ha afeado a la oposición su "doble rasero" al exigir elecciones anticipadas de forma constante, defendiendo que la legitimidad democrática implica cumplir los periodos constitucionales y aceptar los resultados electorales "cuando gobierna la izquierda y cuando gobierna la derecha".

Sobre el 'caso Plus Ultra' y el apoyo a Rodríguez Zapatero

"Ya veremos en qué deriva."

Sobre las declaraciones judiciales del socio de Zapatero : "Ésa es su versión."

Sobre las explicaciones de Zapatero por las joyas incautadas: "Dará cuenta de este asunto en sede judicial y en los medios de comunicación cuando considere."

"Hemos analizado ese expediente por activa, pasiva y perifrástica y tenemos la absoluta tranquilidad al respecto porque su legalidad es absolutamente intachable."

"Lo que se hizo con Plus Ultra no fue un rescate, sino un préstamo con unos tipos de interés que no eran del agrado de ninguna de las empresas."

"Éxito de país" en economía y récords de empleo

El líder del Ejecutivo ha dedicado una parte central de su balance a sacar pecho de los datos económicos, apoyándose en la última Encuesta de Población Activa (EPA) que sitúa el número de ocupados en el máximo histórico de 22,77 millones de personas tras reducir el desempleo en 213.300 personas en el segundo trimestre.

Sánchez ha recordado que España suma casi tres años a la cabeza del crecimiento europeo, con previsiones revisadas por Bruselas hasta el 2,6% para 2026. Ha subrayado el comportamiento del Ibex 35, el ritmo de creación de más de 60.000 empresas en el año, la reducción de 20 puntos de deuda pública desde la pandemia y el éxito en la gestión de los fondos europeos Next Generation EU, que superarán en breves semanas los 100.000 millones de euros desembolsados.

La batalla de la vivienda y la alerta por la ola de incendios

En el ámbito social, el presidente ha defendido el despliegue de la Ley de Vivienda, destacando que en los 310 municipios declarados zonas tensionadas —donde se incluyen ciudades como A Coruña, Barcelona o Pamplona— se está conteniendo el precio del alquiler "sin reducir la oferta". Sánchez ha urgido a los gobiernos autonómicos a no actuar por "dogmatismo neoliberal" y aplicar la regulación en grandes urbes como Madrid o Málaga. Asimismo, ha recordado el impulso a la vivienda protegida con una licitación pública de 465 millones de euros en el primer trimestre y un nuevo Plan Estatal de Vivienda de 7.000 millones.

Finalmente, ante la gravedad de la ola de incendios forestales, el jefe del Ejecutivo ha anunciado la declaración de zona afectada por emergencia de protección civil para 211 episodios catastróficos en 14 comunidades autónomas, lo que movilizará ayudas directas, beneficios fiscales y exenciones en la Seguridad Social para los damnificados.