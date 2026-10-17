El Frente Amplio arranca sin Podemos y lanza un mensaje: “No more drama”

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, durante el acto de presentación de su candidatura a las elecciones generales del 29N.

El Frente Amplio ha celebrado este sábado en Madrid su lanzamiento oficial como coalición estatal de alrededor de 15 organizaciones de izquierda para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El acto llega después de que fracasasen las negociaciones para incorporar a Podemos a la candidatura conjunta, una ausencia que la nueva alianza quiere dejar atrás para centrarse en movilizar al electorado progresista.

La consigna para pasar página la ha puesto Emilio Delgado, dirigente de Más Madrid y cabeza de lista por esta circunscripción, con un mensaje en inglés: “No more drama”. Su llamamiento busca evitar que las disputas de los últimos días condicionen el arranque de la coalición y que la decepción por la falta de acuerdo termine desmovilizando a los votantes de izquierda.

“Se acabó el tiempo de unir a los partidos, es el tiempo de unir a la gente que es más importante”, ha proclamado Delgado, que ha invitado tanto a quienes mantienen la ilusión como a quienes se sienten decepcionados por la ruptura a sumarse al proyecto y luchar por la justicia social.

El intento de acuerdo con Podemos, hasta el último minuto

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, que será candidata a la Presidencia del Gobierno por la circunscripción de Barcelona, ha reconocido que los últimos días han sido “difíciles” y comprende la “decepción” que puede provocar que Podemos se haya quedado fuera del proyecto.

Sin embargo, ha defendido que intentaron alcanzar un acuerdo “hasta el último minuto” y con “extrema generosidad”. “Se tendió la mano. Pero si alguien no se quiere sentar a una mesa, no se le puede obligar”, ha afirmado.

Colau ha prometido que esta será la “última vez” que se la escuche hablar de siglas y partidos. Su objetivo, ha dicho, es dar protagonismo a la ciudadanía y evitar que las discrepancias internas desvíen la atención de lo que considera la prioridad de estos comicios: frenar el avance de la derecha y la extrema derecha.

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Colau: “No voy a desertar”

En su intervención, Colau ha reivindicado el Frente Amplio como una herramienta para responder a las demandas de unidad de la izquierda y generar “esperanza” ante las elecciones. Ha asegurado que, pese a las dificultades, no piensa dar un paso atrás ante lo que considera una urgencia democrática.

“Soy una mujer imperfecta”, ha reconocido, aludiendo a sus propias contradicciones, antes de garantizar que “no va a desertar” y que se pondrá al frente de la candidatura para “cambiar las reglas” y avanzar en una agenda de transformación social.

La candidata también ha marcado distancias con el PSOE. A su juicio, la izquierda debe ser “mucho más valiente” en las instituciones que el partido de Pedro Sánchez, al que ha reprochado que se limite a apelar al miedo a Vox y a gestionar el malestar social, en lugar de impulsar cambios más profundos.

Sin reproches a Podemos ni a Irene Montero

Preguntada por las críticas de la candidata de Podemos, Irene Montero, Colau ha evitado entrar en una confrontación directa con la formación morada. Ha insistido en que el Frente Amplio nació con la “voluntad del máximo acuerdo entre fuerzas” y ha asegurado que se hicieron todos los esfuerzos posibles para cerrar un pacto.

“Se han hecho todos los esfuerzos posibles y se seguirán haciendo y se seguirá tendiendo la mano”, ha señalado. También ha prometido que no pronunciará “una mala palabra” sobre otras personas de las formaciones progresistas, en un intento de rebajar la tensión tras el fracaso de las negociaciones.

Una coalición de 15 organizaciones para el 29-N

El acto, celebrado en el auditorio del parque Lineal del Manzanares, en Madrid, ha reunido a representantes de las formaciones que integran el Frente Amplio y a figuras del espacio progresista, entre ellas el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha defendido que la coalición mantiene intactos sus principios y que no ha confundido “lealtades ni adversarios”. También ha reivindicado el papel de Colau en la defensa de la clase trabajadora y ha respaldado la continuidad de Yolanda Díaz en la primera línea política.

Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha reivindicado las políticas sociales del espacio y ha advertido de los riesgos que, a su juicio, supondría un Gobierno de derechas para las pensiones públicas. La co-coordinadora general de Movimiento Sumar, Verónica Barbero, ha insistido en que el Frente Amplio no quiere “administrar la resignación”, sino impulsar cambios.

Desde Izquierda Unida, Toni Valero ha defendido que la coalición aspira a volver a ser decisiva en la formación del Gobierno. Su objetivo es obtener un buen resultado el 29-N y mantener capacidad de influencia para condicionar las políticas del PSOE.

El Frente Amplio inicia así su camino electoral sin Podemos, después de que las negociaciones no llegasen a buen puerto antes del cierre del plazo para registrar las alianzas. La coalición apuesta ahora por convertir el acuerdo entre las organizaciones que sí se han sumado en una alternativa electoral y evitar que la fractura de la izquierda se traduzca en una pérdida de apoyos en las urnas.