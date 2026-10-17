Podemos rechaza la oferta de Frente y remarca que no acepta que se le exija romper su acuerdo con ERC

Podemos ha respondido a Frente Amplio que sus pretensiones de acuerdo en Madrid y Cataluña no pueden bloquear el pacto en el resto de territorios, instando a dicho espacio a cerrar ya un consenso en la mayoría de comunidades autónomas donde resulta viable. Al mismo tiempo, la formación morada ha dejado claro que no acepta que se le exija la ruptura del acuerdo de colaboración que alcanzó con ERC.

En un documento al que ha tenido acceso Europa Press, Podemos responde a la propuesta de Frente Amplio que les ofrecía puestos de salida prioritarios en Madrid y Cataluña —lo que implicaría romper el pacto con los republicanos catalanes—, incluirles en todas las coaliciones donde estuviera presente Frente Amplio y disponer de una coportavocía en el Congreso, entre otros puntos.

El contenido no ha satisfecho a Podemos, que declina este planteamiento e insiste en culminar acuerdos al margen de Madrid y Barcelona: "Proponemos que Cataluña, donde Comuns y ERC van a competir, y Madrid, la circunscripción en la que la existencia o no de acuerdos no penalicen el voto, constituyan singularidades que no impidan el acuerdo en el resto de territorios", argumenta el texto.

De esta forma, la formación morada ha contraofertado centrarse en pactar en territorios como Extremadura, Euskadi, Cantabria, Galicia o Murcia, al sostener que cuentan con acuerdos cerrados o muy avanzados que se están "bloqueando desde la dirección del Frente Amplio". "Es imprescindible ir juntas en esos territorios para que no se pierda un solo voto de izquierdas. Y del mismo modo es posible pactar Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias, Navarra y La Rioja", han destacado.

El escrito de Podemos reivindica que su propuesta busca permitir que las organizaciones territoriales —principalmente los morados e Izquierda Unida, reconociendo ahora que en algunas también cabe Movimiento Sumar— avancen "tanto en propuestas programáticas, recursos y representatividad en la composición de las listas y portavocías".

Por tanto, reclaman que en el tramo final del registro de coaliciones se acompañen estas negociaciones para asegurar que "sean justas para todas las partes", al igual que se ha hecho en Canarias y la Comunidad Valenciana con candidaturas de unidad.

A su vez, Podemos ha puesto en valor la entente pactada con ERC para estas elecciones y la participación de Gabriel Rufián en la misma: "No aceptamos la exigencia de romper esa alianza que está implícita en la propuesta que nos habéis enviado. Al contrario, creemos que hay que reforzar la colaboración, no rechazarla", zanjan para insistir en que Madrid y Cataluña concurran con listas separadas.

Relacionado Gabriel Rufián admite su fracaso al intentar unir a la izquierda en una sola candidatura

Por su parte, fuentes de Podemos Andalucía han explicado que, de las cinco circunscripciones en las que se obtuvo escaño en las elecciones de 2023 en esta comunidad, ofrecieron a IU encabezar en Málaga, Córdoba y Cádiz, mientras que Podemos lo haría en Sevilla y Granada, si bien IU optó por lanzar un acuerdo con otras fuerzas. En paralelo, las conversaciones autonómicas mantenidas en Murcia, Extremadura, Cantabria y Castilla y León quedaron congeladas a partir de las 20:00 horas.