Gabriel Rufián admite su fracaso al intentar unir a la izquierda en una sola candidatura

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026, en Madrid

Gabriel Rufián, cabeza de lista de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) por Barcelona para las próximas elecciones generales, ha reconocido este viernes que ha fracasado en su intento de reunir a los partidos de izquierda en una única candidatura. «He fracasado. Hemos fracasado», ha afirmado, al lamentar la falta de acuerdo entre las direcciones de las formaciones.

En una entrevista en Rac1, Rufián ha defendido que su propuesta buscaba construir un «frente real» en Madrid y no limitarse a cambiar el nombre de una formación política. Sin embargo, considera poco probable que se alcance un pacto entre todos los grupos antes de este sábado, cuando termina el plazo para presentar las coaliciones electorales.

El dirigente republicano ha valorado positivamente el acuerdo entre ERC y Podemos, ya que, según ha explicado, sin él Cataluña habría contado con tres candidaturas de izquierda en lugar de dos. No obstante, ha lamentado que no se haya conseguido una alianza más amplia, como sí ha ocurrido en Canarias y en varias provincias aragonesas.

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Rufián critica a la dirección de ERC

El cabeza de lista ha asegurado que estuvo a punto de abandonar el proyecto este jueves, aunque finalmente le convencieron para continuar. Ha insistido en que su iniciativa responde a la voluntad de la militancia republicana y de la ciudadanía, y no a los intereses de la dirección del partido.

Rufián considera que las cúpulas políticas no han entendido su propuesta de agrupar las distintas sensibilidades de la izquierda frente a la extrema derecha. "Somos los mismos con más años y más odios", ha lamentado al referirse a las dificultades para alcanzar acuerdos.

También ha reivindicado el carácter antifascista de ERC y ha apelado a su historia para reclamar una mayor unidad. En este sentido, ha recordado al expresidente de la Generalitat Lluís Companys y su llamamiento a combatir el avance del fascismo.

Rufián cuestiona el adelanto electoral de Sánchez

Durante la entrevista, el dirigente republicano también se ha referido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de convocar el adelanto electoral para salvar la papeleta personal.

A su juicio, la decisión se produce en un contexto más favorable para el PSOE, con la vivienda como uno de los principales asuntos del debate político.

Además, ha defendido la necesidad de una respuesta común de las fuerzas progresistas y ha advertido de las consecuencias que, en su opinión, tendría un Gobierno con Santiago Abascal al frente del Ministerio del Interior. Rufián ha sostenido que una de sus primeras medidas sería ilegalizar partidos como ERC, la CUP o EH Bildu.