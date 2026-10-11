Gabriel Rufián encabezará la lista de ERC en las elecciones generales

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026, en Madrid

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, será finalmente el cabeza de lista de los republicanos para las próximas elecciones del 29 de noviembre.

La decisión se formalizará este domingo en una reunión de la Ejecutiva Nacional del partido y, a lo largo de los próximos días, se concretarán los detalles de la candidatura con la celebración de los distintos congresos regionales, informa ERC en un comunicado.

El 20 de octubre está prevista la celebración de las distintas reuniones de los órganos internos del partido, que aprobarán las candidaturas tanto al Congreso como al Senado.