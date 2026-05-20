Rufián exige explicaciones a Sánchez por el caso Zapatero: “Yo estoy jodido. Si es verdad es una mierda”

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha instado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a reaccionar ante las acusaciones que afectan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el marco del caso Plus Ultra. Durante la sesión de control, Rufián lanzó una de las frases más duras del debate político reciente: “Si es verdad, es una mierda; si es mentira, es una mierda aún mayor”, en referencia a las acusaciones judiciales.

Debate sobre lobbies y tráfico de influencias

El diputado de ERC preguntó al presidente dónde “acaba el lobismo y empieza el tráfico de influencias”, en relación con la regulación de los grupos de presión. Sánchez respondió recordando que el Gobierno ha impulsado una ley para regular la actividad de los lobbies, actualmente pendiente de tramitación parlamentaria.

El presidente del Gobierno defendió la presunción de inocencia de Zapatero y expresó su apoyo al expresidente, destacando además su legado político. También afirmó que durante su mandato no se registraron casos de corrupción comparables a los de etapas anteriores de gobiernos del PP.

Rufián reconoció tener “respeto y afecto” por Zapatero, al que atribuyó un papel clave en la política de indultos y amnistía relacionada con el procés.

Aun así, insistió en que las acusaciones requieren una respuesta política clara y alertó del impacto que este caso puede tener en la izquierda.