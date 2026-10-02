Galería | La acampada de Sol por una vivienda digna se sigue extendiendo y los congregados insisten en esta medida de presión

Decenas de personas acampadas, en la Puerta del Sol, a 1 de octubre de 2026, en Madrid (España). El quinto día de acampada en la Puerta del Sol de Madrid ha reunido más tiendas de campaña, y la instalación de nuevos toldos ha cubierto más espacio de la plaza. Mientras, los manifestantes y miembros del Sindicato de Inquilinas han opinado que los dos nuevos reales decretos son "un parche" y la acampada debería aguantar.

Estas son algunas de las fotos que deja esta acampada en Madrid.