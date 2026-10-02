Galería | La acampada de Sol por una vivienda digna se sigue extendiendo y los congregados insisten en esta medida de presión
LEY ANTIDESAHUCIOS
Las personas acampadas en la plaza de la Puerta del Sol, en Madrid insisten en esta medida de presión, pendientes de si a nivel legislativo sale adelante el "escudo antdesahucios y acudir al entorno del Congreso de los Diputados para hacerse oír ante los diputados que están debatiendo sobre el doble decreto para regular el derecho a la vivienda.
Decenas de personas acampadas, en la Puerta del Sol, a 1 de octubre de 2026, en Madrid (España). El quinto día de acampada en la Puerta del Sol de Madrid ha reunido más tiendas de campaña, y la instalación de nuevos toldos ha cubierto más espacio de la plaza. Mientras, los manifestantes y miembros del Sindicato de Inquilinas han opinado que los dos nuevos reales decretos son "un parche" y la acampada debería aguantar.
Estas son algunas de las fotos que deja esta acampada en Madrid.
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