🔴 Directo | Pleno ordinario del Concello de Ourense del 2 de octubre
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Sigue aquí el pleno de Ourense que aborda este viernes asuntos económicos, cinco mociones de los grupos municipales y varias cuestiones sobre la gestión del Gobierno local.
La sesión ordinaria del Concello de Ourense celebra este viernes, 2 de octubre, su sesión correspondiente al mes, con un orden del día que incluye asuntos económicos, varias mociones de los grupos municipales y diferentes cuestiones de control al Gobierno local.
Entre los puntos de la parte resolutiva figuran dos reconocimientos extrajudiciales de créditos, la aprobación inicial de una modificación de créditos por suplemento y cinco mociones: sobre las dificultades del pequeño comercio, la creación del programa de inmersión lingüística “Ourense en Inglés”, la seguridad y mantenimiento de los parques infantiles, la mejora de los servicios turísticos y la creación de microespacios urbanos y zonas verdes en solares vacíos de la zona histórica. La sesión incluirá también una declaración institucional contra la explotación sexual y la trata de mujeres, niñas y niños, además de asuntos de urgencia.
En la parte de información, impulso y control, los grupos formularán ruegos y preguntas. El BNG llevará al Pleno cuestiones relacionadas con la pérdida de una subvención estatal para el transporte público municipal, las ayudas que podrían estar en riesgo por incumplimientos similares y los plazos para la aprobación del Plan Económico-Financiero del Concello. La sesión terminará con las preguntas orales de los grupos municipales.
Orden del día
- Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 4 de septiembre.
- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas desde el último Pleno.
- Informe de Tesorería sobre el periodo medio de pago correspondiente a agosto.
- Reconocimiento extrajudicial de créditos 2P/2026 y 3P/2026.
- Modificación de créditos mediante suplemento de créditos 3P/2026.
- Mociones de los grupos municipales:Democracia Ourensana: problemática y prohibiciones que afectan al pequeño comercio.
- PSOE: creación del programa de inmersión lingüística “Ourense en Inglés”.
- PP: seguridad y mantenimiento de los parques infantiles.
- PSOE: mejora de la información y los servicios turísticos y desarrollo del modelo de destino turístico inteligente.
- BNG: creación de microespacios urbanos y zonas verdes en solares vacíos de la zona histórica.
- Asuntos de urgencia.
- Declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de mujeres, niñas y niños.
- Ruegos y preguntas, incluyendo las cuestiones planteadas por el BNG sobre la subvención estatal para el transporte público municipal, las ayudas que podrían estar en riesgo y el Plan Económico-Financiero del Concello.
- Preguntas orales de los grupos municipales.
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