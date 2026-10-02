🔴 Directo | Pleno ordinario del Concello de Ourense del 2 de octubre

En directo el pleno ordinario del Concello de Ourense del 2 de octubre.

La sesión ordinaria del Concello de Ourense celebra este viernes, 2 de octubre, su sesión correspondiente al mes, con un orden del día que incluye asuntos económicos, varias mociones de los grupos municipales y diferentes cuestiones de control al Gobierno local.

Entre los puntos de la parte resolutiva figuran dos reconocimientos extrajudiciales de créditos, la aprobación inicial de una modificación de créditos por suplemento y cinco mociones: sobre las dificultades del pequeño comercio, la creación del programa de inmersión lingüística “Ourense en Inglés”, la seguridad y mantenimiento de los parques infantiles, la mejora de los servicios turísticos y la creación de microespacios urbanos y zonas verdes en solares vacíos de la zona histórica. La sesión incluirá también una declaración institucional contra la explotación sexual y la trata de mujeres, niñas y niños, además de asuntos de urgencia.

En la parte de información, impulso y control, los grupos formularán ruegos y preguntas. El BNG llevará al Pleno cuestiones relacionadas con la pérdida de una subvención estatal para el transporte público municipal, las ayudas que podrían estar en riesgo por incumplimientos similares y los plazos para la aprobación del Plan Económico-Financiero del Concello. La sesión terminará con las preguntas orales de los grupos municipales.

Orden del día

Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 4 de septiembre.

Dación de cuenta de las resoluciones dictadas desde el último Pleno.

Informe de Tesorería sobre el periodo medio de pago correspondiente a agosto.

Reconocimiento extrajudicial de créditos 2P/2026 y 3P/2026.

Modificación de créditos mediante suplemento de créditos 3P/2026.

Mociones de los grupos municipales: Democracia Ourensana: problemática y prohibiciones que afectan al pequeño comercio .

PSOE: creación del programa de inmersión lingüística “Ourense en Inglés” .

PP: seguridad y mantenimiento de los parques infantiles .

PSOE: mejora de la información y los servicios turísticos y desarrollo del modelo de destino turístico inteligente.

BNG: creación de microespacios urbanos y zonas verdes en solares vacíos de la zona histórica.

Asuntos de urgencia.

Declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de mujeres, niñas y niños.

Ruegos y preguntas , incluyendo las cuestiones planteadas por el BNG sobre la subvención estatal para el transporte público municipal , las ayudas que podrían estar en riesgo y el Plan Económico-Financiero del Concello.

Preguntas orales de los grupos municipales.

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