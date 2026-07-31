CRISIS MIGRATORIA
Llegan más de 49.000 migrantes a Ceuta
Galería | Miles de marroquíes cruzan a Ceuta en el segundo día de la crisis migratoria, en fotos
Galería | Miles de marroquíes cruzan a Ceuta en el segundo día de la crisis migratoria, en fotos | Europa Press

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FRONTERA CERRADA

Los flotadores e hinchables fueron los medios elegidos para la travesía por miles de marroquíes, dejando las playas de Ceuta repletas de estos objetos en la orilla como símbolo de la llegada de quienes decidieron cruzar a pesar del cierre fronterizo.

La segunda jornada de la crisis migratoria entre España y Marruecos vuelve a tener a Ceuta como escenario principal. Durante toda la noche, miles de marroquíes buscaron cruzar la frontera ceutí para llegar a España.

Los flotadores e hinchables fueron los medios elegidos para la travesía, dejando las playas de Ceuta repletas de estos objetos en la orilla como símbolo de la llegada de quienes decidieron cruzar a pesar del cierre fronterizo. Otra de las imágenes de la jornada son los grupos de migrantes por las calles de la ciudad buscando dónde descansar, exhaustos tras el esfuerzo.

Todo esto transcurre bajo la atenta mirada de las fuerzas militares españolas que custodian la frontera, en una jornada marcada por la intensa crisis entre ambos países.

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