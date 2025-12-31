Galería | Resumen del año 2025 a través de las fotos más significativas

El Magosto en Ourense fue una época donde todo se llenó de humo, castañas y mucha celebración.

España cierra el 2025 como un año de particularidades, definido por la resiliencia, el clima extremo y una ola de incendios que azotó a la provincia de Ourense. Grandes momentos, felices tristes y para el recuerdo o el olvido. Así ha sido el año 2025, en fotos .

A nivel nacional, el 2025 se ha consolidado como un año de paradojas, gran inestabilidad geopolítica, mínimos históricos en las tasas de desigualdad y retos estructurales en la vivienda. Sin embargo, la sombra de la crisis climática se ha hecho más alargada que nunca, con un año que se sitúa provisionalmente como uno de los más cálidos del siglo, marcado por una oleada de incendios devastadores en verano y un otoño inusualmente seco.

En Galicia el 2025 se ha posicionado como destino de referencia. La comunidad ha mantenido un crecimiento gracias a un sector turístico que ha llenado las ciudades con eventos de gran calibre, desde festivales internacionales hasta el constante flujo de peregrinos en el Camino de Santiago.

En Galicia, la noticia que más alerta nos ha tenido ha sido el apagón pero sobre todo la gran oleada de incendios forestales registrados en agosto en la provincia de Ourense, principalmente. La preocupación ambiental tras los incendios en provincias como Ourense y la persistente tensión por el envejecimiento poblacional, que ya sitúa a un cuarto de sus habitantes por encima de los 65 años.

Galicia despide el 2025 entre la innovación en sectores como la automoción y la moda, pero en la búsqueda de equilibrar su pujanza exterior con la cohesión de su territorio interior, marcado por ser "arancel" la palabra del año.