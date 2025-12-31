Galería | Resumen del año 2025 a través de las fotos más significativas
TODO UN AÑO EN IMÁGENES
España cierra el 2025 como un año de particularidades, definido por la resiliencia, el clima extremo y una ola de incendios que azotó a la provincia de Ourense. Grandes momentos, felices tristes y para el recuerdo o el olvido. Así ha sido el año 2025, en fotos.
En Galicia el 2025 se ha posicionado como destino de referencia. La comunidad ha mantenido un crecimiento gracias a un sector turístico que ha llenado las ciudades con eventos de gran calibre, desde festivales internacionales hasta el constante flujo de peregrinos en el Camino de Santiago.
En Galicia, la noticia que más alerta nos ha tenido ha sido el apagón pero sobre todo la gran oleada de incendios forestales registrados en agosto en la provincia de Ourense, principalmente. La preocupación ambiental tras los incendios en provincias como Ourense y la persistente tensión por el envejecimiento poblacional, que ya sitúa a un cuarto de sus habitantes por encima de los 65 años.
Galicia despide el 2025 entre la innovación en sectores como la automoción y la moda, pero en la búsqueda de equilibrar su pujanza exterior con la cohesión de su territorio interior, marcado por ser "arancel" la palabra del año.
1/25Donald Trump fue investido el 20 de enero de 2025 como el 47º presidente de los Estados Unidos iniciando su segundo mandato no consecutivo. En su discurso de inauguración proclamó que empezaba una “edad de oro para Estados Unidos”, prometiendo poner “América primero”, reforzar la seguridad fronteriza y firmar varias órdenes ejecutivas desde el primer día./Europa Press
2/25El Entroido de este año volvió a llenar Galicia de color, música y tradición, con celebraciones muy destacadas en lugares como Verín, Xinzo de Limia y Laza. Miles de personas participaron en desfiles, comparsas y rituales ancestrales, consolidando el carnaval gallego como uno de los más largos y singulares de Europa. Lo que demostró que este es un evento clave, tanto cultural como turístico./José Paz
3/25El 8 de marzo de 2025, Ourense conmemoró el Día Internacional de la Mujer con concentraciones y movilizaciones reivindicativas en el centro de la ciudad. Colectivos feministas y ciudadanos reclamaron igualdad real, el fin de la violencia machista y mejores políticas públicas de protección. Los actos se enmarcaron en una jornada de protestas celebradas en toda Galicia./La Región
4/25El funeral del Papa Francisco I fue uno de los hechos más destacados. El sepelio tuvo lugar en la plaza de San Pedro el 26 de abril de 2025 en la Ciudad del Vaticano. Fallecido el 21 de abril a los 88 años, el Papa fue velado por unas 250.000 personas en la Basílica de San Pedro durante 3 días./Europa Press
5/25El apagón eléctrico que asoló a España, Portugal y parte de Francia el 28 de abril de 2025 duró alrededor de unas 12 horas, pero en algunos sitios se extendió hasta una jornada completa. En la imagen un hombre tránsita por una calle ourensena solamente iluminada por las luces de los coches y su linterna./La Región
6/25El cardenal Robert Prevost fue elegido el Papa número 267 de la historia, asumiendo el nombre de León XIV. Su santidad compareció ante sus fieles en el balcón de la Basílica de San Pedro el 8 de mayo de 2025./Europa Press
7/25El presidente del Gobierno y Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, compareció después de que el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, hubiera presentado su dimisión de todos los cargos dentro del partido y entregará su acta de diputado. El presidente del Gobierno pidió perdón a la ciudadanía por haber confiado en Santos Cerdán./Europa Press
8/25Melody representó a España en Eurovisión 2025 con la canción “Esa Diva” pero quedó en posiciones muy bajas, lo que provocó críticas y reacción mediática. Tras el festival canceló parte de su agenda, volvió a casa para estar con su familia y luego dio ruedas de prensa defendiendo su música y pidiendo respeto. El contexto del certamen estuvo marcado también por polémicas políticas sobre Israel y críticas a RTVE y al televoto, que generaron aún más atención sobre su participación./Europa Press
9/25La noche de San Xoán reunió a los ourensanos alrededor de las hogueras; una celebración que marcó el inicio del verano y estuvo llena de rituales ancestrales./Xesús Fariñas
10/25En julio comenzó la venta de la Lotería de Navidad, un ejercicio de suerte donde los ourensanos buscaron la dicha de recibir el Gordo./La Región
11/25En julio se desataron una serie de fuegos desoladores que calcinaron bosques y praderas en distintas comunidades autónomas, siendo catalogados como uno de los peores de la historia reciente de España./Europa Press
12/25Solo en la provincia de Ourense se quemaron más de 53.500 hectáreas en el mes de agosto. La situación llevó a que la Consellería do Medio Rural de la Xunta declarará situación de emergencia./Europa Press
13/25La firma de la paz en Gaza sin duda tuvo una trascendencia enorme en el salto de septiembre a octubre, en la imagen Donald Trump posa tras firmar el acuerdo./Europa Press
14/25Tras la firma del acuerdo de paz los palestinos desplazados comenzaron a regresar a sus hogares después de que el ejército israelí se retirara de algunas áreas al este de Khan Yunis en el sur de la Franja de Gaza, esta fue la primera fase del plan de paz de Estados Unidos./Europa Press
15/25El 15 de octubre de 2025 el exasesor ministerial Koldo García llegó al Tribunal Supremo en Madrid para declarar en el marco de la causa en la que se le investiga por su presunta participación en una supuesta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas, llamado como el caso Koldo./Europa Press
16/25El consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, ofreció una rueda de prensa en la sede de Ryanair el 8 de octubre de 2025 anunciando el recorte de 1,2 millones de asientos ofertados en los aeropuertos regionales de España. Fue una protesta ante las "altas tasas" de Aena. A su vez la compañía irlandesa anunció el cierre de su base en el aeropuerto de Santiago de Compostela y la cancelación de todos los vuelos a Vigo y Tenerife Norte./Europa Press
17/25En la imagen, un familiar de una de las víctimas de la DANA muestra una fotografía durante el homenaje realizado en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, el 29 de octubre de 2025, en Valencia. Sus Majestades los Reyes y diversas autoridades asistieron al Funeral de Estado en memoria de los fallecidos, coincidiendo con el primer aniversario de la catástrofe.En la imagen un familiar de una de las víctimas de la DANA muestra una foto durante el homenaje realizado en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, el 29 de octubre de 2025, en Valencia. Sus Majestades los Reyes y otros cargos institucionales asistieron al funeral de estado en memoria de los fallecidos coincidiendo con el primer aniversario de la catástrofe./Europa Press
18/25Decenas de personas observan la portada del nuevo álbum de Rosalía, "Lux", en la plaza de Callao, el cuarto álbum de estudio de la cantante catalana después de tres años de la publicación de "Motomami" en 2022./Europa Press
19/25El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, anunció su dimisión como presidente de la Generalitat durante una declaración institucional, en el Palau de la Generalitat, el 3 de noviembre./Europa Press
20/25La celebración del Magosto fue uno de los momentos más esperados del año. Una tradición plagada de cabezudos, castañas y bollo preñado./Miguel Ángel
21/25El cantante Joaquín Sabina durante su concierto en el Movistar Arena el 30 de noviembre, este era el último concierto de su carrera y parte de su gira de despedida "Hola y Adiós"./Europa Press
22/25La Plaza de Abasto ha sido otro de los temas candentes de este año. Las presiones del alcalde de Ourense y la batalla de los plazeros han estado en el foco público en no pocas ocasiones./Lucía Otero
23/25Quevedo, el cantante canario, se colocó en la lista de los 10 artistas más escuchados del mundo convirtiéndose en el único español tan arriba en el ranking y el segundo a nivel nacional./Quevedo
24/25Los médicos se declararon en huelga a principios de diciembre con el lema ‘A ti también te afecta’. El sindicato reclama la constitución de un espacio propio de negociación para el personal facultativo donde se pacten sus condiciones de trabajo, pero también aspectos asistenciales y organizativos de la atención médica que se presta a la población./Europa Press
25/25El más reciente de los acontecimientos fue que el alcalde de Barbadás, Xosé Valcárcel fue acusado de acoso sexual. Aunque su dicisión ante estas acusaciones fue mantenerse en el cargo pero sin renunciando a su militancia en el PSdeG./Miguel Ángel