Galería | El traslado de los migrantes de las playas al puerto de Ceuta, en fotos

La Guardia Civil organiza a los migrantes para su traslado al puerto de Ceuta.

Las imágenes muestran el dispositivo desplegado para trasladar a cientos de migrantes desde las playas de Benítez y el Trampolín hasta el nuevo espacio de acogida habilitado en el puerto

La Policía Nacional y la Guardia Civil han comenzado este viernes el traslado de los migrantes que permanecían asentados en las playas de Benítez y el Trampolín de Ceuta hacia el nuevo campamento instalado en el puerto.

El operativo arrancó de madrugada y cuenta con más de 150 agentes de la Policía Nacional, que coordinan los movimientos y controlan los accesos a las zonas donde se encontraban concentradas las personas migrantes.

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Las imágenes recogen el despliegue policial y el traslado, así como la situación en los alrededores de las playas y del nuevo espacio de acogida. El dispositivo continúa activo y está generando retenciones y momentos de tensión durante el desplazamiento.

Consulta en la galería las fotografías del operativo y del traslado de los migrantes en Ceuta.