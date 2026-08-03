El Gobierna cifra en más de 2.000 los irregulares que siguen en Ceuta tras entrada masiva de migrantes

Después de cuatro días tras la masiva entrada de migrantes desde Marruecos a España y que se saldó con más de 70.000 personas cruzando la frontera entre nuestro país y África, todavía permanecen algunos en la ciudad fronteriza, una cifra que supera los 2.000

En entrevista con TVE, el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha señalado este lunes que, según los datos del Ministerio del Interior, quedan unas 2.500 personas de forma irregular en la ciudad autónoma.

"Todavía no hemos recuperado la normalidad", ha explicado Pérez Triano además de afirmar que esta situación supone "un exceso de personas para la capacidad que tiene la ciudad para atenderlos".

Para ello se apunta que desde el Ministerio de Inclusión se está reforzando la atención humanitaria, sobre todo a las personas que están en los alrededores del Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).