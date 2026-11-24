El debate entre los portavoces de los ocho grupos parlamentarios celebrado este lunes en RTVE estuvo marcado por el enfrentamiento entre los bloques de izquierda y derecha y por las diferencias en cuestiones como la vivienda, la economía, la inmigración y los pactos políticos. El encuentro reunió a Patxi López (PSOE), Emilio Delgado (Frente Amplio), Gabriel Rufián (ERC), Oskar Matute (EH Bildu), Ester Muñoz (PP), Pepa Millán (Vox), Maribel Vaquero (PNV) y Míriam Nogueras (Junts).

Uno de los principales asuntos del debate fue la vivienda, una cuestión en la que los participantes coincidieron en señalar la existencia de un problema, aunque plantearon soluciones diferentes. Los representantes de PSOE, ERC, EH Bildu y Frente Amplio defendieron distintas fórmulas de intervención y regulación del mercado, además de un aumento de la construcción de vivienda.

Desde el PP, Ester Muñoz responsabilizó al Gobierno y a sus socios parlamentarios de las dificultades de acceso a la vivienda y cuestionó las políticas aplicadas durante la legislatura. Vox, por su parte, vinculó el debate sobre el acceso a la vivienda con otras cuestiones como la inmigración.

Cruce de reproches por la gestión de la legislatura

El debate también estuvo condicionado por el balance de la legislatura. PP y Vox reprocharon a PSOE, ERC, EH Bildu y Frente Amplio su apoyo a las políticas del Gobierno, mientras que los representantes de estos partidos defendieron las medidas sociales y económicas aprobadas durante los últimos años.

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Patxi López acusó a PP, Vox y Junts de haber rechazado en el Congreso diferentes iniciativas impulsadas por el Ejecutivo. Oskar Matute sostuvo que la derecha había votado contra medidas sociales, mientras que Gabriel Rufián cuestionó las posiciones de PP y Vox y defendió que ERC tenga mayor representación para ejercer la oposición.

Por su parte, Ester Muñoz calificó a los partidos que han respaldado al Ejecutivo de “cómplices” y criticó el balance económico y social de la legislatura. Pepa Millán también dirigió sus críticas contra los partidos que han permitido la continuidad del Gobierno.

PNV y Junts mantienen posiciones diferenciadas

Los representantes de PNV y Junts se desmarcaron en algunos momentos de la confrontación entre los dos bloques principales. Maribel Vaquero centró parte de su intervención en vivienda, pensiones, industria y economía y afirmó que su formación no apoyaría un Gobierno de Vox.

Míriam Nogueras, por su parte, protagonizó varios intercambios con Gabriel Rufián y defendió las posiciones de Junts en asuntos relacionados con Cataluña y la política estatal. Su intervención incluyó referencias al catalán y a la situación judicial derivada del procés.

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El debate entre Nogueras y Rufián evidenció además las diferencias existentes entre las dos formaciones independentistas, pese a que ambas han tenido un papel relevante en la actividad parlamentaria durante la legislatura.

Vivienda, economía e inmigración centran parte de la discusión

La política económica fue otro de los ejes del encuentro. Los representantes de la izquierda defendieron el balance económico del Ejecutivo y las medidas sociales adoptadas, mientras que PP y Vox cuestionaron sus resultados y plantearon un cambio de orientación política.

La inmigración también generó enfrentamientos. Pepa Millán introdujo la situación de Ceuta en el debate y cuestionó las políticas migratorias, mientras que los representantes de la izquierda defendieron sus planteamientos en materia social y migratoria.

Otro de los momentos de mayor tensión se produjo cuando Gabriel Rufián aseguró que haría todo lo posible para evitar que Ester Muñoz fuese ministra en un eventual Gobierno del PP. La portavoz popular respondió al representante de ERC con una réplica irónica.

El debate también dejó cruces de acusaciones en torno a ETA, la corrupción, los pactos parlamentarios y la relación entre los partidos independentistas y el Gobierno. Las intervenciones mostraron diferencias entre los participantes incluso dentro de los bloques, especialmente en las posiciones de PNV y Junts.

Llamamientos al voto en el tramo final

En los minutos finales, los candidatos aprovecharon sus intervenciones para pedir el voto de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Los representantes del PSOE, Frente Amplio, ERC y EH Bildu plantearon sus llamamientos desde la defensa de sus respectivas propuestas y desde la advertencia sobre las consecuencias de un posible Gobierno del PP y Vox. En el otro lado, PP y Vox reclamaron el voto para propiciar un cambio de Gobierno.

El encuentro, celebrado a cinco días de las elecciones, permitió así visualizar las principales líneas de confrontación de la campaña, aunque también puso de manifiesto las diferencias entre partidos que han compartido espacio parlamentario durante la actual legislatura.