Una mujer llora tras atender a los medios a su llegada a la misa funeral por los fallecidos en las inundaciones provocadas por la dana, en la Catedral de Valencia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes, 23 de noviembre, que el Ejecutivo aprobará mañana un real decreto-ley para ampliar de dos a diez días laborables el permiso por fallecimiento de un familiar. La medida, impulsada por el Gobierno de coalición junto a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, busca reconocer el derecho al duelo de las personas trabajadoras.

"Todos deberíamos poder parar cuando la vida se nos para. Por eso, mañana el Gobierno dará un paso más para reconocer y consolidar el derecho al duelo de los trabajadores y trabajadoras", ha señalado Sánchez al presentar la iniciativa.

La ampliación permitirá disponer de diez días laborables de permiso por el fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho, padre, madre, hijos o hijas, frente a los dos días contemplados hasta ahora en la normativa general.

Un permiso de diez días para afrontar la pérdida de un familiar

El anuncio se ha realizado a través de una declaración conjunta firmada por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz bajo el título Derecho al duelo, tiempo para despedirnos, en la que ambos dirigentes defienden la necesidad de facilitar la conciliación laboral en uno de los momentos más difíciles de la vida. "Hay días en los que la vida se detiene. Muere una madre, un padre, una pareja, un hijo, una hija, y de repente nada vuelve a ser igual", comienza el comunicado, que recuerda las dificultades de quienes deben reincorporarse al trabajo pocos días después de perder a un ser querido.

El Ejecutivo considera insuficiente el permiso actual, que obliga a afrontar el regreso al puesto de trabajo mientras todavía quedan trámites pendientes y las familias intentan adaptarse a la pérdida.

"Quien perdía a un ser querido un lunes debía volver a su puesto de trabajo el jueves. Con el dolor intacto, con los trámites sin resolver y con una casa que ya no era la misma", recoge la declaración.

Reducción y adaptación de jornada para cuidados paliativos

La iniciativa también contempla medidas destinadas a las personas que acompañan a familiares durante la etapa final de sus vidas.

Según el comunicado, quienes tengan un familiar en cuidados paliativos podrán reducir o adaptar su jornada laboral para permanecer a su lado y prestarles acompañamiento.

"Queremos también que los últimos días de la vida sean con la compañía y el cariño que cada persona merece", señalan Sánchez y Díaz, que defienden que nadie tenga que elegir entre sus obligaciones profesionales y el cuidado de sus seres queridos.

Ambos representantes del Ejecutivo sostienen que España ha estado durante años entre los países europeos con menor protección laboral ante el fallecimiento de familiares y consideran que la reforma permitirá acercarse a los estándares más avanzados del continente.

"Ninguna ley resuelve el dolor de una pérdida, pero con la norma que aprobamos hoy damos más tiempo a quien sufre para que pueda sanar", concluye el comunicado, fechado este lunes, antes de su prevista aprobación por el Gobierno este martes, 24 de noviembre.