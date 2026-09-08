El gobierno andaluz propone este martes declarar situación excepcional en Granada por la serie sísmica

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tiene previsto aprobar este martes la declaración de la situación excepcional contemplada en el Decreto 277/2023 para habilitar ayudas a entidades locales afectadas por desastres naturales. Esta actuación responde a las incidencias acumuladas tras la serie sísmica registrada en la provincia de Granada entre el 14 de agosto y el 7 de septiembre de 2026.

Durante la sesión, el Ejecutivo andaluz instará además al Gobierno de España a incorporar las alegaciones autonómicas sobre soberanía digital y requisitos energéticos en la normativa que regulará la conexión de los centros de datos a la red eléctrica.

En el orden del día de la reunión figura también el balance del inicio del curso escolar 2026/2027 en el primer ciclo de Educación Infantil, las medidas de movilidad de verano entre zonas rurales y de costa, y el informe sobre la declaración de emergencia de las obras de reparación por las borrascas de principios de año en la red autonómica de carreteras. Por último, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural presentará la previsión sobre el aforo de producción del algodón.