El Gobierno anuncia 700 nuevas plazas de jueces y fiscales: cuándo se convocarán las oposiciones

El Gobierno ha aprobado la creación de 700 nuevas plazas de jueces y fiscales para 2027, una medida que irá acompañada de una convocatoria pública durante las próximas semanas. En concreto, se incorporarán 500 plazas de jueces y magistrados y otras 200 de fiscales, con el objetivo de reforzar los órganos judiciales y reducir los tiempos de respuesta de la Justicia.

El anuncio lo ha realizado este viernes el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario.

Estas plazas se suman a las 700 aprobadas anteriormente para 2026, por lo que el Ejecutivo habrá creado un total de 1.400 plazas en dos años: 1.000 de jueces y 400 de fiscales.

¿Cuándo se convocarán las nuevas plazas de jueces y fiscales?

Bolaños ha adelantado que la nueva convocatoria se pondrá en marcha "en las próximas semanas", aunque todavía no ha concretado una fecha.

El proceso estará dirigido tanto a quienes están preparando las oposiciones de acceso a las carreras judicial y fiscal como a los juristas que cumplan los requisitos para acceder mediante el denominado cuarto turno, reservado a profesionales con una trayectoria jurídica acreditada.

El ministro ha calificado esta ampliación como "la mayor de la democracia" y ha defendido que permitirá ofrecer una respuesta judicial más rápida a los ciudadanos.

"La justicia por supuesto que es un poder del Estado, pero ha de ser, sobre todo, un servicio público", ha señalado.

Las plazas de jueces se concentrarán en las jurisdicciones Civil y Social

De las 500 nuevas plazas judiciales, una parte importante se destinará a reforzar los procedimientos civiles y laborales, dos de los ámbitos con mayores necesidades identificadas por el Ministerio.

La distribución anunciada incluye 81 plazas en los Tribunales de Instancia y 61 en las Audiencias Provinciales para asuntos civiles, además de 104 puestos en la jurisdicción Social.

La jurisdicción Penal recibirá 96 plazas, mientras que otras 87 se destinarán a órganos mixtos, especialmente presentes en provincias y localidades de menor tamaño. También se crearán 30 plazas de adscripción territorial, que podrán desplazarse en función de las necesidades de los juzgados.

Asimismo, se contemplan 18 nuevas plazas en las secciones de Violencia sobre la Mujer, seis en las de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, cuatro en la Audiencia Nacional y 19 en los Tribunales Superiores de Justicia.

Según Bolaños, el refuerzo de la jurisdicción especializada en violencia sobre la mujer supone un incremento del 62,8% en dos años, al pasar de 121 a 197 plazas.

¿Qué comunidades recibirán más jueces y fiscales?

El reparto territorial se ha realizado atendiendo a criterios como la carga de trabajo, la litigiosidad y la población, además de las aportaciones del Consejo General del Poder Judicial, las fiscalías y las comunidades autónomas.

En cuanto a las nuevas plazas judiciales, las comunidades con mayor número de incorporaciones serán Andalucía y Cataluña, con 94 cada una, seguidas de Madrid, con 74, y la Comunidad Valenciana, con 53.

Respecto a los 200 nuevos puestos de fiscales, Cataluña recibirá 47, Andalucía 31 y Madrid 26, aunque la distribución alcanzará a todas las comunidades autónomas y a los órganos centrales.

El Ministerio no ha detallado en este anuncio cuántas de las nuevas plazas corresponderán a Galicia ni, específicamente, a los juzgados de Ourense.

Con esta ampliación, el Gobierno prevé incrementar un 7,8% la planta judicial y un 6,6% la del Ministerio Fiscal, con la finalidad de agilizar los procedimientos y reforzar la atención a los ciudadanos.