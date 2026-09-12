El Gobierno de España cifra en 2.100 los menores irregulares en Ceuta

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, cifró en 2.100 los menores migrantes filiados en el sistema de acogida en Ceuta. Detalló que 700 son niñas “muchas de ellas de muy corta edad”, y exigió “responsabilidad política” a las autonomías para trasladar a los menores a la Península. “Es imposible que un territorio tan pequeño como Ceuta en un evento de esta magnitud pueda hacerse cargo de todo esto. Lo que debemos hacer es desatascar esta situación, de lo que nos hacemos cargo en el Gobierno en la parte que nos corresponde, pero la tutela de los niños en situación de desamparo por ley la tienen las comunidades autónomas”, dijo en Córdoba, antes de participar encuentro de la Coordinadora Provincial de IU.

Rego explicó que “todavía quedan niños para afiliar y para incorporar en el sistema de acogida” y que, en la medida en la que sea posible trasladar niños y niñas a la Península se podrá ir “mucho más rápido”.

En este sentido, indicó que se ha desplazado una unidad multidisciplinar de apoyo a la infancia para las labores relacionadas con filiaciones y entrevistas con el objetivo de agilizar estos trámites que, por otro lado, deben ser llevados a cabo “de manera individualizada” según “exige el ordenamiento jurídico”.

También se están iniciando los expedientes de aquellos niños que “han manifestado que quieren volver con sus familias” a Marruecos, procedimientos que requieren de “un tiempo jurídico” dado que se trata de una reagrupación familiar, aunque serán remitidos “con carácter urgente en pocos días a Marruecos” para “comprobar que existe una estructura familiar”.

Sin tuberculosis

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, negó que se haya detectado un brote de tuberculosis en Ceuta y aseguró que no existe ninguno “ni ahora ni desde el 30 de julio”. Padilla calificó de “nuevo bulo” las informaciones sobre la presencia del brote.

En un mensaje en la red social X, Padilla explicó que en el dispositivo de Cruz Roja de la Playa del Trampolín, asistido por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para atender a migrantes, “no se han detectado casos sospechosos de tuberculosis”. Asimismo, recordó que esta enfermedad se transmite en entornos cerrados y que es “muy difícil” que se transmita en una playa. Explicó que para hablar de un brote se necesitan al menos dos casos relacionados y confirmó que no se ha detectado “ni ese uno” inicial.

Detenidos

La Policía Nacional detuvo en Ceuta a ocho personas —seis ceutíes y dos migrantes en situación irregular— por agredir y robar a cuatro menores migrantes en dos incidentes. En la explanada del Chorrillo arrestó a cinco implicados en un robo con violencia a tres menores. Durante la intervención se incautó un machete y una navaja. Media hora después, los agentes detuvieron a otros tres sospechosos en el Tarajal por lesiones leves.