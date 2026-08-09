El Gobierno espera que Italia "reaccione" y tenga claro que el espacio Schengen "no ha sido violado"

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, espera que Italia "reaccione" y que tenga "claro" que el espacio Schengen está garantizado, sin haber sido violado por ningún inmigrante llegado desde Ceuta.

"No ha habido ninguna persona que haya llegado a la Península", ha afirmado la ministra en declaraciones a los medios este domingo durante su visita al Puesto de Mando Avanzado del incendio de Niebla (Huelva).

Para Aagesen, el principal objetivo del Gobierno es "defender la dignidad de los ciudadanos españoles", motivo por el que ha trasladado su apoyo a las medidas aplicadas por parte del Ministerio del Interior, que este domingo han sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, desde el pasado sábado 8 de agosto, el Gobierno ha acordado restablecer de manera temporal los controles en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para los viajeros procedentes de Italia ante "la presión migratoria en la ruta del Mediterráneo central".

Esta medida de carácter temporal busca que Italia "reaccione", tal y como ha explicado Aagesen este domingo, trasladando claridad al país transalpino sobre la situación del espacio Schengen. "Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado y está garantizado", ha recalcado.

Cualquier prolongación de esta medida deberá acordarse mediante una nueva decisión motivada, previa evaluación actualizada de su necesidad y proporcionalidad y con cumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos en el Código de fronteras Schengen.

El Gobierno emplazó el pasado viernes a Italia a revertir los controles fronterizos a los viajeros españoles como consecuencia de la crisis migratoria en Ceuta de hace más de una semana. Para ello, le dio un plazo de tres días, hasta el domingo 9 de agosto.

Sin embargo, el Gobierno italiano avisó que no aceptaba "ultimátums ni imposiciones" y aseguró que no reconsiderará su decisión de suspender a España del acuerdo Schengen hasta el 15 de agosto, en referencia a un llamamiento en redes sociales a una nueva entrada masiva de migrantes desde Marruecos, lo que ha derivado en esta respuesta en las fronteras de España.

Italia ve "desproprocionada" la reacción de Sánchez a sus controles y defiende la necesidad de proteger fronteras

El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha tachado de "desproporcionada" la decisión del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de restablecer controles fronterizos a viajeros procedentes de Italia, en lo que describió como una "represalia" a la suspensión italiana del acuerdo Schengen con España; circunstancia que, ha apuntado Tajani, espera revertir cuando termine "el peligro" que representa una presunta segunda incursión masiva en Ceuta desde Marruecos, el próximo 15 de agosto.

En una entrevista al diario La Repubblica, Tajani ha defendido la decisión inicial del Gobierno italiano como una medida de prevención contemplada en los tratados ante la "extraordinaria" situación que vivió Ceuta la semana pasada, cuando decenas de miles de personas entraron desde el norte de Marruecos atravesando el espigón del Tarajal. Decenas de ellas murieron ahogadas.

A juicio de Tajani, el verdadero peligro para Italia era el que representaban las personas no marroquíes, procedentes del África subsahariana que cruzaron a Ceuta y que, muy probablemente a su juicio, tendrían como siguiente destino el territorio italiano "porque es el más expuesto". El ministro de Exteriores ha añadido que ese colectivo "supone una amenaza yihadista".

A ello se le suma un llamamiento formulado en redes sociales, según le consta al Gobierno español —como apuntó el pasado jueves el portavoz del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez— que invita a una nueva incursión dentro de seis días; una fecha que Roma tiene marcada en rojo.

"Existe riesgo de una nueva ola a mediados de agosto: no levantar nuestra medida es una precaución, pero esperamos hacerlo pronto, en cuanto el riesgo haya desaparecido", ha afirmado Tajani.

De ahí que Tajani, quien ha insistido en que Italia ha actuado en todo momento "conforme a los tratados de la Unión Europea", haya lamentado la medida de Sánchez, "quien reaccionó de forma desproporcionada" y cuya política de "todos entran y se regularizan" transmite "un mensaje negativo que pone en riesgo la seguridad de todos"; preocupación que, a su juicio, "comparte toda Europa". "Lo que resulta incomprensible y totalmente inaceptable", ha apostillado, "es la reacción de España", que "no ha sido tan vigilante como debería" en tema fronterizo.

Por lo tanto, Tajani ve necesario "poner orden" y resolver una discrepancia que en modo alguno representa un conflicto con España completamente exagerado a su juicio. "Qué fácil es dramatizar: no hemos roto relaciones diplomáticas", ha manifestado el ministro de Exteriores.

Tajani ha insistido en que su país no tiene nada "en contra de España", pero por la parte española "no se puede revocar el espacio Schengen simplemente por represalia, sin motivo alguno, perjudicando el turismo", pero "¿podemos decir, en cambio, que algo ha fallado, dadas las imágenes de Ceuta y las 100.000 personas huyendo de Marruecos?".