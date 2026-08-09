España controla a 199 pasajeros en el primer día de restablecimiento de fronteras con Italia

España e Italia garantizan a la UE el carácter provisional de los controles mutuos

España ha realizado controles fronterizos a 199 pasajeros de terceros países procedentes de Italia durante la primera jornada de aplicación de las medidas reintroducidas por el Gobierno en las conexiones aéreas y marítimas con el país transalpino.

Según ha informado el Ministerio del Interior, entre las 00.01 y las 21.00 horas de este sábado se revisaron pasajeros de 12 vuelos procedentes de distintas ciudades italianas.

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas registró uno de los principales dispositivos, con el control de un vuelo procedente de Roma en el que fueron revisados 83 pasajeros de terceros países por cuatro funcionarios. En el aeropuerto de Barcelona-El Prat se controlaron dos vuelos procedentes de Milán y Roma, con 67 pasajeros revisados por ocho agentes.

En Sevilla se realizaron controles en dos vuelos procedentes de Bolonia y Florencia, con 11 pasajeros verificados por cuatro funcionarios. En Bilbao, un vuelo procedente de Roma fue sometido a control, con cinco pasajeros revisados y tres agentes desplegados.

Por su parte, en el aeropuerto de Valencia se controlaron tres vuelos procedentes de Cagliari, Nápoles y Bari. En total, 33 personas fueron verificadas por ocho funcionarios.

En Alicante, pese a la llegada de tres vuelos procedentes de Italia, no se practicó ningún control durante la jornada.

Controles temporales hasta el 7 de septiembre

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comunicó este sábado a distintas autoridades de la Unión Europea la decisión de España de restablecer temporalmente los controles fronterizos en los aeropuertos y puertos con conexiones directas con Italia.

La medida estará vigente desde las 00.00 horas del 8 de agosto hasta las 00.00 horas del 7 de septiembre, aunque el Gobierno podrá modificar este periodo en función de la evolución de las circunstancias.

Interior justifica la decisión por la evolución de la situación migratoria en el espacio Schengen y, especialmente, por la presión migratoria en la ruta del Mediterráneo central que afecta a Italia. El Gobierno considera que esta situación puede tener repercusiones sobre el orden público y la seguridad interior, así como favorecer la actividad de redes de delincuencia transfronteriza vinculadas a la migración irregular.

La reintroducción de los controles se realiza al amparo de los artículos 25 y siguientes del Código de Fronteras Schengen. Al finalizar el periodo previsto, las autoridades españolas evaluarán de nuevo la situación para decidir si mantienen, modifican o levantan la medida.