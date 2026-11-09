El Gobierno va a estudiar la jubilación anticipada de las 'kellys' por el desgaste físico de su trabajo

La jubilación anticipada de las 'kellys' está un paso más cerca de entrar en el debate sobre las profesiones especialmente penosas. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado este lunes que el Gobierno estudiará el desgaste físico que soporta este colectivo para determinar si puede acogerse a una reducción de la edad de jubilación. Además, el Ejecutivo tramitará la incorporación de las dolencias asociadas a esta actividad al cuadro de enfermedades profesionales.

El anuncio se ha producido en Palma, durante una asamblea de camareras de pisos organizada por UGT. Saiz ha explicado que las trabajadoras de este sector serán el primer colectivo que analizará el recién creado Grupo de trabajo interministerial para el estudio de la dimensión de género y la penosidad en la jubilación anticipada.

El objetivo será evaluar las consecuencias que tiene esta actividad sobre la salud a lo largo de la vida laboral y determinar si existen motivos para aplicar coeficientes reductores que permitan adelantar la jubilación. La ministra ha señalado que el análisis incorporará también la perspectiva de género, al tratarse de una profesión con una presencia mayoritaria de mujeres.

Las dolencias de las 'kellys' como enfermedades profesionales

Otra de las medidas anunciadas por Saiz afecta al reconocimiento de las enfermedades relacionadas con el trabajo de las camareras de pisos. Este martes comenzará el trámite de exposición pública de la modificación normativa, cuya tramitación de urgencia fue aprobada la pasada semana por el Consejo de Ministros.

La iniciativa pretende incorporar al cuadro de enfermedades profesionales las dolencias que afectan especialmente a muñecas, codos y antebrazos y que están relacionadas con los movimientos repetitivos y los esfuerzos físicos habituales de esta actividad.

De salir adelante el procedimiento, estas patologías podrán contar con un reconocimiento específico como enfermedades profesionales, lo que supondría un avance en la protección de la salud de las trabajadoras y en el reconocimiento del origen laboral de sus lesiones.

Una reivindicación histórica del colectivo

Las conocidas como kellys llevan años reclamando mejores condiciones laborales y el reconocimiento del desgaste físico que supone su profesión. Su jornada incluye tareas repetitivas de limpieza, preparación de habitaciones, cambio de ropa de cama y manipulación de cargas, actividades que pueden provocar lesiones musculoesqueléticas y problemas físicos acumulados con el paso de los años.

La reivindicación de una jubilación anticipada responde precisamente a las consecuencias que estas exigencias pueden tener sobre la salud de las trabajadoras cuando alcanzan edades próximas al retiro. El colectivo reclama que el deterioro físico derivado de su actividad tenga un reconocimiento específico y no les obligue a prolongar su vida laboral en condiciones de dolor.

El procedimiento para aplicar coeficientes reductores está regulado por el Real Decreto 402/2025, que contempla la posibilidad de adelantar la edad de jubilación en profesiones especialmente penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres cuando se acrediten determinados indicadores de morbilidad o mortalidad. La aplicación de estos coeficientes requiere un estudio y una aprobación normativa, por lo que el anuncio del Gobierno no supone todavía que las camareras de pisos puedan jubilarse anticipadamente.

Durante el encuentro, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha defendido que esta posibilidad es una cuestión de dignidad y derechos. También ha reivindicado medidas preventivas como las camas elevables, que reducen parte del esfuerzo físico que realizan las trabajadoras durante la limpieza de las habitaciones.

Armengol ha reclamado además que se controlen las cargas de trabajo, especialmente durante la temporada alta, y que se investigue el impacto que esta actividad tiene sobre la salud de las mujeres, tanto física como mental.