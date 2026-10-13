El Gobierno impulsa la creación de 700 nuevas plazas de jueces y fiscales para 2027

El ministro de Hacienda, Arcadi España; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros aprueba este martes, 13 de octubre, la tramitación urgente de dos reales decretos para crear 700 nuevas plazas de jueces y fiscales de cara a 2027, según han informado fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

La medida contempla 500 plazas para la carrera judicial y 200 para la carrera fiscal, lo que supondrá un incremento del 7,8% de la planta judicial y del 6,6% de la plantilla del Ministerio Fiscal.

Cómo se repartirán las nuevas plazas judiciales

De las 500 plazas destinadas a jueces, 172 corresponderán a la jurisdicción Civil, 109 a la Social y 69 a la Penal. También se crearán 87 plazas para órganos mixtos y 42 de adscripción territorial. El reparto incluye otras 11 plazas para Violencia sobre la Mujer, seis para Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, ocho para nuevas presidencias de tribunales de instancia y cuatro para la Audiencia Nacional.

Por comunidades autónomas, Andalucía y Cataluña recibirán 94 plazas judiciales cada una, seguidas de Madrid, con 74, y la Comunidad Valenciana, con 53.

En cuanto a las 200 nuevas plazas del Ministerio Fiscal, Cataluña será la comunidad con mayor asignación, con 47 fiscales, seguida de Andalucía, con 31, y Madrid, con 26. Canarias, por su parte, registrará el mayor incremento porcentual de fiscales, con un 8,9%.

Esta ampliación se suma a las otras 700 plazas anunciadas el pasado mes de julio por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, cuya puesta en funcionamiento está prevista antes del 31 de diciembre de 2026.