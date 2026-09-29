El Gobierno limitará la subida del gas al 15% y fija un precio máximo de 19,55 euros para el butano

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados

El Consejo de Ministros aprobará este martes nuevas limitaciones a los precios del gas natural y del butano para proteger a los consumidores ante el encarecimiento de la energía provocado por la crisis de Oriente Medio. Las medidas forman parte del tercer paquete de ayudas del Gobierno y buscan contener el impacto de la subida de precios durante el próximo invierno.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha confirmado que la tarifa regulada de gas natural (TUR) tendrá limitada su subida al 15%, mientras que el precio de la bombona de butano no podrá superar los 19,55 euros.

"Si no pusiéramos estos límites, la tarifa en los consumidores en los hogares subiría por encima del 45% a partir del mes que viene y, por lo tanto, lo que vamos a hacer es limitar ese crecimiento", ha explicado la ministra antes de participar en la Reunión Informal de Ministros de Energía en Dublín.

Las medidas entrarán en vigor con la revisión de octubre

La limitación de la tarifa regulada del gas coincidirá con su próxima revisión, prevista para el 1 de octubre. Esta tarifa se actualiza trimestralmente, en enero, abril, julio y octubre, y sus nuevos precios se publican en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Gobierno recupera así mecanismos similares a los aplicados durante la crisis energética de 2022, tras el inicio de la guerra en Ucrania. Entonces se establecieron límites al incremento del coste de la materia prima y se fijó también un precio máximo de 19,55 euros para la bombona de butano.

La TUR de gas natural está dirigida a consumidores con un consumo anual de hasta 50.000 kWh, conectados a redes de presión igual o inferior a cuatro bares. Desde 2022, también pueden acogerse a esta modalidad las comunidades de propietarios con calefacción central de gas natural y las empresas de servicios energéticos que les prestan servicio.

Aagesen ha defendido estas limitaciones como medidas "fundamentales para proteger ante esta situación de vulnerabilidad", en un contexto de volatilidad de los mercados energéticos.