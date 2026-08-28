Gráfico | El IPC se dispara al 4,3% en agosto, su nivel más alto en más de tres años

El repunte del IPC se explica principalmente por el encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales

La inflación vuelve a tomar impulso en España. El Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó su tasa interanual hasta el 4,3% en agosto, siete décimas por encima del 3,6% registrado en julio, según el indicador adelantado publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De confirmarse este dato, la inflación alcanzaría su nivel más elevado desde febrero de 2023, cuando se situó en el 6%. Además, el IPC se coloca por encima del 4% por primera vez desde abril de 2023.

El repunte se explica principalmente por el encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales. En agosto del año pasado, estos productos habían registrado descensos, mientras que este año su evolución ha sido alcista.

También han contribuido, aunque en menor medida, los alimentos y bebidas no alcohólicas, cuyos precios han descendido menos que en agosto de 2025.

La inflación subyacente baja al 2,9%

Frente al fuerte incremento del índice general, la inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos, se moderó una décima, hasta el 2,9%.

De esta forma, la subyacente se sitúa 1,4 puntos por debajo de la inflación general, lo que apunta a que el repunte de los precios está concentrado principalmente en los componentes energéticos.

El Ministerio de Economía ha atribuido el incremento general al encarecimiento de los carburantes, en un contexto marcado por la persistencia del impacto energético derivado de la guerra en Irán.

La mayor subida de un agosto desde 1992

En términos mensuales, los precios aumentaron un 0,7% en agosto respecto a julio, cuatro décimas más que el mes anterior.

Se trata de la mayor subida mensual registrada en un mes de agosto desde 1992. Con este avance, el IPC encadena además siete meses consecutivos de incrementos mensuales.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) elevó seis décimas su tasa interanual, hasta el 4,5%, mientras que su variación mensual fue del 0,6%. La inflación subyacente del IPCA se situó en el 3,2%.