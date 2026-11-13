El Gobierno nombra a Inmaculada Gutiérrez presidenta de Renfe y a Joaquim Hortalà presidente de Adif

El Consejo de Ministros ha nombrado este viernes a Inmaculada Gutiérrez Carrizo nueva presidenta de Renfe y a Joaquim Hortalà i Vallvé nuevo presidente de Adif.

Sustituyen así, respectivamente, a Álvaro Fernández Heredia, que cesa este mismo día, y a Luis Pedro Marco de la Peña, que presentó su renuncia al cargo el pasado miércoles.

Inmaculada Gutiérrez Carrizo ha sido hasta el momento directora general de Renfe Proyectos Internacional, mientras que Joaquim Hortalà fue secretario general de Renfe Operadora y de los consejos de sus sociedades participadas hasta el pasado julio de 2026, según informa el Gobierno.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, que se encarga temporalmente de la cartera de Transportes y Movilidad Sostenible tras la dimisión de Óscar Puente por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), ha transmitido su agradecimiento a Álvaro Fernández por su labor durante estos años al frente del operador.

Cuerpo fue también quien aceptó la renuncia de Luis Pedro Marco de la Peña, presentada un día después de la dimisión de Puente y publicada en el BOE el miércoles de esta semana, una decisión que consideró "acertada" y que se produjo por "motivos similares" a la del exministro, declaró en una entrevista en TVE recogida por Europa Press.

Trayectoria y Orden del Mérito Civil de la nueva presidenta de Renfe

Desde la dirección de Renfe Proyectos Internacional, Inmaculada Gutiérrez Carrizo ha asumido responsabilidades de gestión y dirección vinculadas al desarrollo de negocio internacional y de proyectos ferroviarios en distintos mercados, explican desde la Vicepresidencia Primera, que destaca su "extensa trayectoria" en puestos de responsabilidad y de gestión en la Administración General del Estado, empresas privadas y públicas.

Antes, en la Administración Pública desempeñó el cargo de vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia y de consejera de la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC), entre otros, y ha sido consejera Económica y Comercial de España en Estados Unidos.

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, también pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y posee la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil, otorgada por el rey.

Nuevo presidente de Adif: cargos en Fomento, CNMC, FROB y Renfe

Por su parte, Joaquim Hortalà i Vallvé ingresó en el Cuerpo de Abogados del Estado en 2004 e inició su trayectoria profesional en la Abogacía del Estado en Barcelona, donde desempeñó sus funciones entre 2004 y 2010, para después ocupar un puesto como abogado del Estado en el Ministerio de Fomento entre 2010 y 2011.

En enero de 2013 fue nombrado secretario del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y, con la constitución de la CNMC, en octubre de ese mismo año pasó a desempeñar el puesto de director de la Asesoría Jurídica. Sin abandonar la institución, entre 2017 y 2021 fue secretario del Consejo de la CNMC.

Finalmente, desde 2022 hasta 2024 Hortalà i Vallvé fue director jurídico del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y posteriormente, en abril de 2024, fue designado secretario general de Renfe Operadora y de los consejos de sus sociedades participadas, cargo que desempeñó hasta julio de 2026, informa el Ejecutivo en sendos comunicados.