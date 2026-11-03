Tres vagones de mercancías se sueltan y chocan contra un tren de Renfe en Martorell: el maquinista acaba en el hospital
ACCIDENTE FERROVIARIO
El accidente ferroviario se produjo en un tramo de Rodalies cuando tres vagones cargados de cereal escaparon y colisionaron contra la cabina de un tren de mercancías de Renfe. El trabajador fue trasladado al hospital, aunque se encuentra bien.
Un maquinista de un tren de mercancías de Renfe ha sido trasladado al hospital este martes después de que tres vagones a la deriva chocasen contra la cabina de su convoy en Martorell (Barcelona). El incidente se produjo en un tramo de la red de Rodalies y no tuvo afectación en el tráfico ferroviario, según fuentes de Adif.
La colisión se originó cuando tres vagones de carga que transportaban cereal se escaparon y acabaron impactando contra una unidad S253 de Renfe Mercancías. Tras el choque, los tres vagones descarrilaron.
El maquinista, que se encontraba en la cabina del tren contra el que chocaron los vagones, fue evacuado a un centro hospitalario. Fuentes de Rodalies indicaron que el trabajador se encontraba bien.
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