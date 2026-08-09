Hallado un cadáver en aguas de Ceuta y son ya 83 los muertos de la entrada masiva de migrantes
CRISIS MIGRATORIA
El cuerpo hallado por la Guardia Civil fue trasladado al antiguo hospital militar donde se realizaron las autopsias de los otros 82 fallecidos
La Guardia Civil ha recuperado este domingo el cuerpo sin vida de un varón migrante en aguas de Ceuta. Su hallazgo eleva a 83 el número de víctimas de la entrada masiva del pasado 30 de julio encontradas en territorio español.
El cadáver ha sido recuperado por agentes del Servicio Marítimo del Instituto Armado y del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS). Los cuerpos son transportados al antiguo hospital militar, donde ya han realizado las autopsias a 82 personas.
14 fallecidos en aguas de Marruecos
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha reforzado los servicios judiciales y forenses de Ceuta para hacer frente a las consecuencias derivadas de la entrada masiva.
El equipo encargado de las labores de identificación de las víctimas y de la determinación de las causas y circunstancias de las muertes ha pasado de 7 profesionales a 19 desde el inicio de la crisis.
Por su parte, Marruecos ha cifrado en un total de 14 las personas fallecidas halladas en sus aguas desde la crisis que tuvo lugar el pasado 30 de julio en la ciudad autónoma.
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