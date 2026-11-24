El auge de las herramientas de inteligencia artificial generativa ha multiplicado una nueva forma de agresión: la creación y difusión de deepfakes sexuales sin consentimiento. A través de aplicaciones capaces de manipular fotografías reales a golpe de clic, se fabrican falsos desnudos que circulan de manera masiva por redes sociales y plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram.

Especialistas y colectivos advierten de que este fenómeno entrelaza distintas vertientes de agresión, violencia digital, de género, sexual y, en entornos educativos, acoso escolar. Para las víctimas, especialmente cuando son menores de edad, el daño no se limita a la humillación inmediata de ver su imagen adulterada, sino que se prolonga por el miedo constante a que ese material quede alojado en internet de forma permanente.

¿Es delito crear y difundir deepfakes sexuales?

Desde el punto de vista penal, la elaboración y distribución de este tipo de contenidos puede constituir delitos contra la integridad moral. Además, cuando las personas afectadas son menores de edad, la conducta entra de lleno en el ámbito de los delitos relacionados con la pornografía infantil, lo que eleva el castigo hasta penas que pueden alcanzar los nueve años de prisión en los supuestos más graves.

No obstante, perseguir estas prácticas entraña serios obstáculos técnicos y jurídicos, tal y como advierte Santiago Mediano, abogado experto en inteligencia artificial: "La dificultad está en que podemos tener unos servidores totalmente deslocalizados y, prácticamente, se puede hacer una cosa estando en el otro lado del mundo y con efectos en un tercer lugar".

Las secuelas irreparables de los montajes con IA

Más allá de la respuesta judicial, las consecuencias de los deepfakes sexuales resultan muy difíciles de revertir por la propia arquitectura de la red y el temor de las afectadas a que esas imágenes manipuladas resurjan años después y perjudiquen su vida personal o profesional.

En esta línea, Nuria Oliver, investigadora experta en inteligencia artificial, ratifica que resulta inviable garantizar una reparación completa para las víctimas. A su juicio, este fenómeno "es un ejemplo triste de cómo la tecnología no es neutral, y cómo en algunos casos puede contribuir a amplificar patrones de discriminación que ya existen en la sociedad". Oliver incide además en el factor de la viralidad: "Uno de los grandes retos del contenido digital es que se puede replicar y se puede difundir masivamente prácticamente a coste cero".

La dimensión del problema queda reflejada en las cifras oficiales: en España, un total de 161.038 mujeres han padecido la difusión no consentida de imágenes de carácter sexual —ya sean reales o manipuladas—, según recoge la Macroencuesta de Violencia contra las Mujeres 2024.