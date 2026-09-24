Gráfico | Los desahucios en España caen a su nivel más bajo en el primer trimestre

Imagen de archivo de unas viviendas en el barrio de O Couto, en Ourense.

España registró 6.598 lanzamientos judiciales durante el primer trimestre de 2026, la cifra más baja para este periodo desde que existen datos en la serie. Los desalojos incluyen tanto los derivados del impago del alquiler como las ejecuciones hipotecarias y otros procedimientos.

El impago del alquiler continúa siendo la principal causa de los lanzamientos. Los procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) sumaron 2.600 casos entre enero y marzo, lo que supone un descenso del 53,9% respecto al mismo periodo de 2025.

La Comunidad Valenciana concentró el mayor número de lanzamientos por impago del alquiler, con 513, el 19,7% del total de este tipo de procedimientos. Le siguieron Cataluña, con 489; Madrid, con 454; y Andalucía, con 355.

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Las ejecuciones hipotecarias representan el segundo gran grupo de lanzamientos, mientras que el resto corresponde a otros procedimientos judiciales. En conjunto, los 6.598 desalojos del primer trimestre marcan el mínimo de la serie para un primer trimestre.